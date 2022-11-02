Мужчина поймал сома размером больше человека

Теперь рыбака ищут местные журналисты.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Костромичи, да и жители некоторых других регионов страны позавидовали рыбаку, который поймал огромную рыбу, узнал KOSTROMA.TODAY.

Запись появилась в паблике «Рыбалка. Лучший отдых». Там публикуют фотографии рыбаков из различных регионов страны с необычным уловом.

Накануне здесь появилось фото мужчины, который держит в руках огромного сома — по размеру он даже больше самого рыбака.

«Река «УНЖА» Макарьевский район. Трофей на спиннинг», — гласит подпись под фото.