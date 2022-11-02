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1 час назад

Мужчина поймал сома размером больше человека

Kostroma.Today

Теперь рыбака ищут местные журналисты.

Мужчина поймал сома размером больше человека
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Костромичи, да и жители некоторых других регионов страны позавидовали рыбаку, который поймал огромную рыбу, узнал KOSTROMA.TODAY.

Запись появилась в паблике «Рыбалка. Лучший отдых». Там публикуют фотографии рыбаков из различных регионов страны с необычным уловом.

Накануне здесь появилось фото мужчины, который держит в руках огромного сома — по размеру он даже больше самого рыбака.

«Река «УНЖА» Макарьевский район. Трофей на спиннинг», — гласит подпись под фото.

Теперь обладателя трофея «ищут пожарные, ищет милиция», а, если серьезно — журналисты газеты «Макарьевский вестник». Они приглашают мужчину рассказать секреты успешной рыбалки, а также историю, как ему удалось поймать такую большую рыбу.

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