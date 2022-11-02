Мужчина поймал сома размером больше человека

Теперь рыбака ищут местные журналисты.
Костромичи, да и жители некоторых других регионов страны позавидовали рыбаку, который поймал огромную рыбу, узнал KOSTROMA.TODAY.
Запись появилась в паблике «Рыбалка. Лучший отдых». Там публикуют фотографии рыбаков из различных регионов страны с необычным уловом.
Накануне здесь появилось фото мужчины, который держит в руках огромного сома — по размеру он даже больше самого рыбака.
«Река «УНЖА» Макарьевский район. Трофей на спиннинг», — гласит подпись под фото.
Теперь обладателя трофея «ищут пожарные, ищет милиция», а, если серьезно — журналисты газеты «Макарьевский вестник». Они приглашают мужчину рассказать секреты успешной рыбалки, а также историю, как ему удалось поймать такую большую рыбу.