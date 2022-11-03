The Beatles выпустили написанный маслом клип на песню 56-летней давности

Британская группа The Beatles выпустила новый клип. Он снят на песню I'm only sleeping 1966 года.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Клип сняла известный британский режиссер и аниматор Эм Купер. Она создала мини-фильм из 1300 картин, написанных маслом. Изображены на них и сами участники группы.

Работа над клипом заняла несколько месяцев. Его премьеру приурочили к выходу переизданного альбома Revolver. Это так называемая люкс-версия — 31 бонусный трек: демозаписи и черновики песен, которые поклонники The Beatles впервые услышали в 1966-м году.