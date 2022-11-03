Секретная война в Испании: как на самом деле в ней участвовал Советский Союз

Предтечей распространения идеологии фашизма на планете, как известно, стала гражданская война в Испании. На одной чаше весов оказался мятежный генерал Франко, открыто поддерживаемый Италией и Германией, а на другой Советский Союз, тайно оказывавший помощь республиканцам.

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Операция «Х»

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Середина XX века вошла в мировую историю, как время вооруженной борьбы развитых стран мира, исповедующих противоположные моральные принципы за власть на планете. Война в Испании, начавшаяся 18 июля 1936 года, стала одним из важнейших эпизодов этого противостояния. Официально Советский Союз, выразив солидарность с позицией Англии, Франции и США, заявил о «политике невмешательства». В реальности сразу же после начала гражданской войны для поддержки республиканцев в Испании началась операция советских военных с условным названием «Х». План проводимых мероприятий был разработан 14 сентября 1936 года специалистами Генерального штаба Красной Армии и утвержден членами Политбюро ЦК ВКП(б) 29 сентября 1936 года. События, происходящие в Испании, были настолько важны для советского руководства, что операцией «Х» по телефонной связи из Сочи руководил лично И.В. Сталин, что подтверждается архивными записями его телефонограмм. Несмотря на то, что страна сама сильно нуждалась в вооружении, в Испанию было направлено около 100 танков «Викерс», иностранное название которым было присвоено специально, чтобы не было установлен советский завод изготовитель. На самом деле в Испанию отправились отечественные танки Т-26. Для конспирации через Мексику также было направлено более 50 скоростных бомбардировщиков вместе с пилотами. Стоимость поставляемой техники, как следует из письма Ворошилова Сталину, составила порядка 50 миллионов долларов. Кроме того в рамках операции «Х» в Испанию кроме нескольких сотен военных советников было тайно переправлено множество добровольцев.

Масштабные поставки

Примечательно, что опыт отправки на расстояние до 3,5 тысяч километров крупных партий военной техники существенно помог в организации транспортной логистики во время Великой Отечественной войны. Только в период с сентября по ноябрь 1936 года в Испанию было направлено 17 грузовых кораблей со специальным грузом. Впоследствии к берегам страны ушло еще советских 25 судов. Примечательно, что если операция получила название «Х», то транспортные суда обозначались как «Y». За годы гражданской войны в Испании в качестве помощи республиканцам из СССР ушло 66 «Y» - ков, груженных 648 самолетами, 400 единицами бронетанковой техники, 1186 орудиями, 340 минометами, 20 000 пулеметами и 500 000 винтовок, а также большое количество боеприпасов. При этом военные советники регулярно докладывали в Москву, что испанские командиры крайне не опытны в бою. Руководство боевыми действиями фактически приходилось вести советским специалистам. Причем довольно часто возникала противоречивая ситуация, когда советским войскам, нелегально находившимся в Испании, одновременно отдавались приказы Ворошиловым из Москвы и руководством республиканцев в Испании, которые противоречили друг другу. Военным советникам приходилось вести себя, как «уж на сковороде», чтобы выполнить распоряжения обоих центров командования. При этом необходимо отметить, что количество советских военнослужащих в Испании было достаточно внушительным: 772 летчика и 351 танкист, а также множество переводчиков, связистов, инженеров, техников, артиллеристов и моряков. В ходе боевых действий 59-ти из них было присвоено звание Героя Советского Союза, тогда как более 200 человек навсегда осталось лежать в испанской земле.

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