Как советские летчики целый месяц бомбили Берлин в 1941 году

В последние годы сложился ошибочный стереотип, будто в первые месяцы Великой Отечественной войны советская авиация практически полностью была уничтожена. Это не так! Уже летом 1941 года советские летчики организовали беспрецедентную операцию, разбомбив Берлин.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Надо отметить, что действительно своим вероломным нападением фашистская Германия застала советские ВВС врасплох. Существенная часть советских военных самолетов была уничтожена на аэродромах у границы. Это были серьезные, но не катастрофические потери. При этом Герман Геринг, командующий авиацией вермахта, нагло заявил: «Ни одна бомба никогда не упадёт на столицу рейха». Но, как известно, хвастовство до добра не доводит. Несмотря на то что в июле 1941 года немецкие самолеты уже кружили над Московской областью, командованием было принято решение любой ценой разбомбить Берлин. Столь фантастическую идею предложил нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов. Он же объяснил как выполнить эту во многом авантюрную, но необходимую стране задачу. Адмирал высказал мысль, что без посадки советские бомбардировщики долететь до Берлина и вернуться назад смогут лишь с военных аэродромов Моонзундского архипелага.

Сверхзадача для сверхлюдей

И.В. Сталин бомбометание по Берлину одобрил. Осталось утвердить задание для летчиков. Пролететь надо было более 1000 км сквозь плотное кольцо немецких ПВО и самолетов-перехватчиков. Сам полет должен был проходить на высоте 7000 км с температурой за бортом -45°С. Причем в кабине пилотов было ненамного теплее. Сложно даже представить, как советские летчики могли выдержать многочасовой сложнейший перелет при такой температуре. Взлетать было решено с аэродрома Кагул на острове Саарема в Балтийском море. Первый вылет назначили на 7 августа 1941 года. Пятнадцать самолетов с полным запасом бомб направились в сторону Германии. Восемь часов летчики мучились от жуткого холода. Дышать им приходилось в кислородных масках. Однако вскоре они были обнаружены врагом. Правда, сбивать советские бомбардировщики никто не спешил. Фашисты не могли поверить, что русские летят их бомбить, приняв наши самолеты за свои, возвращавшиеся с задания. Даже после того как летчики не ответили на немецкие позывные свой-чужой, их пропустили вглубь Германии. Вскоре внизу появились огни Берлина. Спящий город даже не подозревал о нависшей над ним угрозе. Столица Германии содрогнулась от мощных взрывов 250-килограммовых бомб. Дальше маскироваться не имело смысла, и радист Василий Кротенко по радио доложил в Москву об успешно выполненном задании. В этот момент по небу забегали прожектора, раздались выстрелы немецких ПВО. Однако обнаружить советские самолеты немцы так и не смогли. Немецкие прожектора искали русских на высоте 4500-5000 метров, тогда как советские бомбардировщики находились на высоте 7000 метров. Самое удивительное, что эта сложнейшая боевая операция прошла без потерь.

Фюрер в шоке

Утром немецкое руководство оказалось в сложной ситуации. Встал вопрос, как объяснить жителям Берлина, что за самолеты бомбили их ночью и куда смотрели подразделения ПВО? Решили врать. Радио и газеты сообщили, что к столице Германии прорвались 50 английских самолетов. Шесть из них были сбиты. Ложь немецкой пропаганды развеяли сами англичане. Радио Великобритании сообщило миру:

«Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как 7 8 августа английская авиация со своих аэродромов не поднималась ввиду неблагоприятных метеоусловий».

Только после этого немцы признали, что Берлин громили русские. Гитлер был в шоке. Тем более что налеты русских бомбардировщиков продолжались.