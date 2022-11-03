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2 часа назад

Застрявшего в бутылке варана спасли в Индии

Мир24

Спасение из плена. В Индии варан чуть не погиб из-за своего любопытства. Его чем-то привлекла пластиковая бутылка, передает «МИР 24».

Застрявшего в бутылке варана спасли в Индии
Фото: Мир24Мир24

Ящерица засунула голову в отверстие, а вот вытащить ее без посторонней помощи уже не смогла. Горлышко было настолько узким, что варан оказался в безвоздушном пространстве. Рядом прогуливался местный житель, который и пришел на помощь. Но сразу спасти пресмыкающееся ему не удалось. Пришлось резать тару кусачками. Оказавшись на свободе, ящерица быстро сбежала от своего спасителя в привычную среду.

Ранее настоящую спасательную операцию развернули в Волгоградской области. Из канализационного коллектора с помощью тяжелой техники и тросов вытащили коня.

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