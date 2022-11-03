Застрявшего в бутылке варана спасли в Индии

Ящерица засунула голову в отверстие, а вот вытащить ее без посторонней помощи уже не смогла. Горлышко было настолько узким, что варан оказался в безвоздушном пространстве. Рядом прогуливался местный житель, который и пришел на помощь. Но сразу спасти пресмыкающееся ему не удалось. Пришлось резать тару кусачками. Оказавшись на свободе, ящерица быстро сбежала от своего спасителя в привычную среду.