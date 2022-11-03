9 советских авианосцев: что с ними стало после развала СССР

К моменту крушения СССР на вооружении советского военно-морского флота находилось девять авианосцев. Из всех кораблей в строю остался только «Адмирал Кузнецов», который является единственным авианосцем ВМФ России. Остальные суда были порезаны на металл или проданы в другие страны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Аттракционы и металлолом

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Тяжелый авианесущий крейсер «Киев» встал в строй зимой 1975 года. На себе судно несло 12 самолетов Як-38 и по столько же противолодочных вертолетов Ка-25 и Ка-27. Авианосец служил в Средиземном море и в Атлантическом океане, однако в июне 1993 года его вывели из состава флота России из-за недостатка средств для ремонта механизмов и оборудования. Неизвестные лица приобрели «Киев» за 1,6 миллионов долларов и перепродали его китайскому правительству за 8,2 миллиона.

Весной 2000 года судно отбуксировали в порт города Тяньцзинь где его сделали частью тематического парка Бинхай. В 2011 году гордость советского флота превратился в современный отель, а каюты матросов переоборудовали в 148 гостиных номером.

В 1993 году службу завершил и авианосец «Минск», на ремонт которого у правительства, также денег не было. Через два года корабль продали и отбуксировали в Южную Корею, где его перепродали в Китай. С 2006 года «Минск» - это тематический парк Minsk World в Шэньчжэне.

В Тихом океане службу нес тяжелый авианосец «Новороссийск», который в 1994 году продали в Южную Корею за 4,3 миллиона долларов. Через три года корабль распилили на металлолом в городе Пхохане. До развала Союза не успели спустить на воду крейсер Ульяновск, который зимой 1992 разобрали на металл.

Продолжили службу

Не все советские авианосцы были распилены или использованы для развлечения туристов. Несколько судов остаются на плаву, однако теперь находятся в военном флоте других государств. Так бывший авианесущий крейсер «Баку», который с 1990 года стал «Адмиралом Горшковым» в 2000 году продали Индии. Согласно контракту корабль модернизировали и оснастили самолетами российского производства. В 2013 году после испытаний авианосец передали ВМС Индии, где его переименовали в «Викрамадитья».