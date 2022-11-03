За что на самом деле Сталин расстрелял свою секретаршу

Подозрения в том, что Иосиф Сталин в свое время был агентом царской охранки, возникали у соратников будущего руководителя СССР еще при его жизни. Многие отечественные историки и публицисты считают, что целью развязанных Сталиным репрессий 30-х – 50-х годов было, в том числе и уничтожение тех, кто мог что-либо знать об этом предательстве.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Она не Варвара

Видео дня

В своей книге «Агенты Коминтерна. Солдаты мировой революции» Михаил Пантелеев описывает биографию вдовы члена Загранбюро ЦК РСДРП Владислава Каспарова (Каспарянца) Варвары (ее муж умер в сентябре 1917 года в Давосе). Каспарова высоко ценил Ленин, это отмечено в полном собрании сочинений большевистского вождя, они переписывались, Каспаров в 1913-1914 годах сотрудничал с «Правдой».

Варвара Каспарова училась вместе с будущим мужем в своем родном городе Шуше (по другим данным, она родилась в азербайджанской Елисаветпольской губернии). В 16-летнем возрасте девушка вступила в партию большевиков. До 1917 года находилась с супругом за границей, также занималась партийной работой, Каспаровы в Женеве встречались и сотрудничали с Лениным. После революции, в Гражданскую войну, Каспарова служила в Красной армии на должности политработника, в это время (до 1920 года) была секретарем Иосифа Сталина (точной даты этого секретарства историки не указывают). С осени 1920 года Каспарова служила в аппарате Международного женского секретариата Исполкома Коммунистического интернационала (ИККИ), затем возглавляла его Восточный отдел.

Историки называют Каспарову Варварой, тогда как настоящее имя большевички, по данным общества «Мемориал»* (организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента), Варсеника (она была армянкой).

За что ее арестовали

У доктора исторических наук Юрия Фельштинского в книге «Был ли Сталин агентом охранки» говорится, что Варвару Каспарову арестовали в 1937 году. Однако, согласно архивам «Мемориала»*, арест 48-летней большевички, «ответственного работника Коминтерна и ЦК ВКП(б)», произошел в июле 1936 года, причем он был уже вторым по счету при советской власти.

Первый раз Каспарову коллегия ОГПУ судила в 1928 году по обвинению в принадлежности к троцкистам, ее исключили из партии и приговорили к ссылке. Ссылку Каспарова до 1935 года отбывала в Минске, Краснококшайске (ныне Йошкар-Ола) и Кургане. Написала заявление о выходе из оппозиции и была освобождена. На воле до следующего ареста она пробыла всего несколько месяцев. Очередное предъявленное Каспаровой обвинение: «участие в террористической организации». Осужденной дали 10 лет тюрьмы, включая 5 лет без права переписки.

Примечательно, что и этот приговор для Варвары Каспаровой оказался не последним. Судя по материалам уголовного дела, заниматься «антисоветской агитацией» и распространять «клеветнические измышления о мероприятиях ВКП(б) и советского правительства» заключенная стала с началом Великой Отечественной войны. И 8 сентября 1941 Военная коллегия Верховного суда СССР по указанию Госкомитета обороны, подписанному 6 сентября лично Сталиным заочно судила Каспарову. Приговор – высшую меру наказания для сидевшей в Орловском централе осужденной привели в исполнение 11 сентября.

Стояла на своем

Историк Юрий Фельштинский ссылается на воспоминания одного из создателей общества «Мемориал»* Сергея Шеболдаева, сына репрессированного и расстрелянного первого секретаря Азовско-Черноморского крайкома партии Бориса Шеболдаева – якобы Шеболдаев-старший рассказывал о поведении Каспаровой в тюрьме. Согласно воспоминаниям Сергея Шеболдаева, отца к Каспаровой послал лично Сталин – будто бы вождь попросил передать заключенной: если та не перестанет говорить, что Сталин был провокатором и агентом царской охранки (речь шла о бакинском периоде деятельности Кобы), то расстрел неминуем. Но Каспарова твердо стояла на своем. Шеболдаев-старший успел рассказать о ее стойкости до своего ареста. В частности, об этом стало известно члену Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП(б) Ольге Шатуновской (была арестована в 1937 году, 8 лет провела в колымских лагерях; в 50-х годах реабилитирована, дожила до 89 лет).

Зоя Серебрякова, дочь известного советского партийного и государственного деятеля Леонида Серебрякова, репрессированного и расстрелянного в 1937 году, говорила, что о провокаторстве Сталина в 1918 году утверждал, в частности, председатель Бакинского Совнаркома Степан Шаумян (расстрелян в том же году английскими интервентами и эсерами в числе 26 бакинских комиссаров).

… Дискуссия в печати по поводу провокаторства Сталина началась в советской печати еще в конце 80-х годов ХХ века. Однако она до сих пор не подкреплена какими-либо документами, подтверждавшими измену будущего главы советского государства. По этому поводу Дирекция центрального государственного архива Октябрьской революции СССР в 1989 году даже выступила с официальным заявлением: никаких материалов по поводу сотрудничества Сталина с царской охранкой у них не было и нет.