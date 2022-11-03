Мальчик подарил другу кроссовки и спас его от издевательств в школе

Ученик седьмого класса Ромелло Ирли подарил новые кроссовки однокласснику, чтобы над ним перестали издеваться другие ученики. Об этом сообщает Today.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

12-летний Ирли учится в школе Buffalo Creek Academy Charter School в штате Нью-Йорк, США, вместе со своим лучшим другом Мелвином Андерсоном. В какой-то момент Ирли заметил, что над Андерсоном насмехаются одноклассники. Дети критиковали его внешний вид, особенно обращая внимание на кроссовки мальчика.

Ирли был расстроен поведением сверстников и позвонил своей матери, чтобы рассказать об этой ситуации. Желая спасти друга от издевательств, он попросил родительницу сходить с ним в обувной магазин и купить новые кроссовки. Ирли заявил, что потратит на подарок собственные накопления.

На следующий день мальчик вручил другу новые кроссовки. Руководитель отделения культуры учебного заведения Брайант Браун рассказал, что чуть не прослезился, узнав о добром поступке Ирли. Браун опубликовал фотографию друзей в социальной сети, где выразил свое восхищение произошедшим. «Я видел подобные поступки на YouTube со студентами по всему миру. Но я потерял дар речи, когда узнал, что это произошло в нашей школе», — утверждает руководитель.