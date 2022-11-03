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25 минут назад

Некоторые морские улитки смогли выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад

Слово и Дело

Часть морских улиток смогла выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад, которое привело к началу юрского периода и господства динозавров на Земле.

Улитки смогли выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые полагают, что улиткам удалось выжить благодаря особому питанию личинок. Предполагается, что они могли потреблять неживое вещество, растворенное в воде, передает Planet Today.

Вторая версия связана с приспособленностью улиток жить в более теплых водах, чем их холодолюбивые современники. Сторонники третьей теории считают, что панцирь улиток имеет защитный слой, который уберег их от гибели во время закисления океанов.

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