Улитки смогли выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад

Часть морских улиток смогла выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад, которое привело к началу юрского периода и господства динозавров на Земле.
Ученые полагают, что улиткам удалось выжить благодаря особому питанию личинок. Предполагается, что они могли потреблять неживое вещество, растворенное в воде, передает Planet Today.
Вторая версия связана с приспособленностью улиток жить в более теплых водах, чем их холодолюбивые современники. Сторонники третьей теории считают, что панцирь улиток имеет защитный слой, который уберег их от гибели во время закисления океанов.