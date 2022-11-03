Улитки смогли выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад

Часть морских улиток смогла выжить во время массового вымирания 201 миллион лет назад, которое привело к началу юрского периода и господства динозавров на Земле.

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Ученые полагают, что улиткам удалось выжить благодаря особому питанию личинок. Предполагается, что они могли потреблять неживое вещество, растворенное в воде, передает Planet Today.