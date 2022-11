Лучшая новая музыка: воскресший Меркьюри и офисные зомби

В музыкальных новинках прошедшего месяца — нескончаемый Хэллоуин. Зомби устраивают офисную вечеринку в новом видео Fever Ray, Тейлор Свифт хоронят в клипе Anti-Hero, а Young Fathers показывают странные ритуальные танцы под трек I Saw. Не обошлось и без воскрешения Фредди Меркьюри — его голос прозвучал в последней песне Queen. Об этих и других заметных релизах месяца — в регулярной подборке «Ленты.ру.»

Taylor Swift — Anti-Hero

Если бы из всех музыкальных новостей октября нужно было оставить одну, то она, безусловно, была бы посвящена юбилейному релизу Тейлор Свифт Midnights — альбом наверняка уже успел настигнуть вас везде и утомить не меньше прошлогодней пластинки Канье Уэста Donda. А если еще нет, то с ним обязательно надо ознакомиться — в конце концов, не зря все последние 15 лет Свифт старательно шла к званию главной поп-звезды и вместе с тем удачно сохраняла образ простой, практически соседской девчонки. Теперь ее свежие работы бьют самые немыслимые рекорды и завоевывают чарты, а синглы наподобие Anti-Hero при этом все равно остаются понятными и вызывающими доверие. Потому что они воспевают все, что гложет большинство из нас: нарциссизм и низкая самооценка, взросление и депрессия, страх потери и осуждения. В общем, целый набор фобий, который, как может показаться, совершенно незнаком людям уровня Свифт, но на тему которых ей по-прежнему удается записывать убедительные и трогательные треки, покоряющие Billboard Hot 100. Так, после выхода Midnights целых десять песен из альбома заняли первые строчки чарта — и такими показателями не могут похвастаться ни Дрейк, ни Мадонна.

Fred again.. — Bleu (better with time)

29-летний британский продюсер Фред Гибсон — редкий музыкант, чьи треки приходятся по вкусу как любителям примитивного клубного попа, так и слушателям, увлеченно разгребающим мудреную электронику. Для тех и других найдется что-то интересное и в Actual Life 3 — третьем полноформатном альбоме Гибсона, в котором можно услышать сэмплы практически всего: треков Дрейка, госпела в исполнении Клары Уорд, отрывков стихотворений, роликов из социальных сетей и голосовых сообщений из мессенджеров. Последние придают релизу особенную атмосферу — поэтому, слушая интимный и будто бы приглашающий на дружескую тусовку Actual Life 3, легко забыть, что за его созданием стоит протеже Брайана Ино, самый молодой продюсер, получивший Brit Awards, и человек, успевший посотрудничать с BTS, FKA Twigs, Skrillex и Эдом Шираном.

Kelela — Happy Ending

R&B-новинка на лейбле Warp Records, собранная по простой формуле: брейки от брутального продюсера LSDXOXO и небесный голос лос-анджелесской певицы Келелы, напевающей про ускользающие отношения. Все это под размазанные кадры безумного нью-йорского рейва, голых тел и разноцветных прожекторов, снятые самой исполнительницей и режиссером Алимой Ли. Вместе с вышедшим в прошлом месяце синглом Washed Away получилось неплохое возвращение после почти пятилетнего перерыва, но есть предчувствие, что за время отсутствия артистки жанр альтернативного R&B успел обзавестись куда более интересными представительницами — и, возможно, теперь Келела не найдет там лидирующего места.

Blink-182 — Edging

Ветераны поп-панка Blink-182 воссоединились в золотом составе: басист Марк Хоппус, барабанщик Трэвис Баркер и вернувшийся в группу после семилетнего перерыва вокалист Том Делонг объявили, что планируют крупные гастроли в 2023 году и в преддверии тура готовят новый альбом. Дата релиза пока не объявлена, но Делонг обещает, что пластинка станет одной из самых прогрессивных записей группы. «Честно говорю, я с затаенным дыханием жду, когда вы услышите эти песни. Сингл Edging — забавный и является хорошим способом снова напомнить о веселье. Но, черт возьми, просто подождите», — написал он в Twitter.

Что же, пока проверить слова Делонга о новом альбоме невозможно, но про Edging вокалист Blink-182 явно не соврал — это действительно задорная песня, в которой Blink-182, к счастью, не демонстрируют никаких признаков старения. Они отрываются и метают ножи под строчки «Я пацан из панк-рока, я явился из ада с проклятием», и смотреть на это так же легко и забавно, как и на последние выходки «Чудаков» — плевать, что и те, и другие давно обзавелись сединой в волосах.

Queen — Face It Alone

Брайан Мэй и Роджер Тейлор внезапно откопали старый сингл Face It Alone, ставший первой за последние восемь лет песней группы, где можно услышать вокал Фредди Меркьюри. Композиция была записана в 1988 году и создавалась параллельно с альбомом The Miracle — и если верить музыкантам, в тот период было записано около 30 треков, многие из которых до сих пор так и не увидели свет. Что до Face It Alone, то пока Мэй восхищается, что песню удалось буквально склеить по кусочкам, а Тейлор называет ее настоящим открытием, редактор The Guardian Алексис Петридис справедливо отмечает: будь она настолько хороша, ей бы не пришлось пылиться и ждать своего часа больше 30 лет. Поэтому каким бы ожидаемым ажиотажем ни сопровождался сингл Queen, стоит признать, что запоминающимся его не назовешь. Скроенная из неравноценных отрывков и в первой половине больше напоминающая озвучку к диснеевской сказке, песня Face It Alone ощущается сыроватой, но ко второй минуте эмоциональный вокал Меркьюри все же умудряется пробить слушателя на ностальгию по старым добрым Queen.

Young Fathers — I Saw

В начале следующего года шотландское трио Young Fathers, чью музыку довольно сложно отнести к какой-либо категории, собирается представить четвертый альбом Heavy Heavy. Пластинка из десяти треков выйдет на культовом Ninja Tune и, судя по отдельным синглам и описаниям группы, станет едва ли не самой тревожной в дискографии музыкантов. По крайней мере, трек I Saw про «смрад давно умершей империи, плетущийся вперед», точно можно отнести к творениям малокомфортным как с точки зрения звука, так и с точки зрения видео. Голос в композиции скачет от крика до мелодичного пения, а видео демонстрирует жутковатые ритуалы — дело рук давнего поклонника Young Fathers, нигерийского режиссера-самоучки Дэвида Угочукву. Привыкший исследовать кадр через призму мифологии, в работе с группой он сохранил свое видение — и кажется, оно отлично дополнило мрачную музыку Young Fathers.

Fever Ray — What They Call Us

Еще одно жутковатое видео — на этот раз от половины дуэта The Knife Карин Драйер-Андерсон, которая представила клип со странной офисной зомби-вечеринкой, которая заканчивается неистовыми танцами и поеданием булочки из микроволновки. Что? Да. Мы тоже не знаем, что все это значит, но одно можно сказать с уверенностью — потусторонний и искаженный голос создательницы проекта Fever Ray все еще остается ее главной фишкой, даже в таких треках, как What They Call Us, — довольно размеренных и лишенных резких перепадов. Фанаты предполагают, что сингл, записанный совместно с ее братом и напарником по группе The Knife Олофом Дрейером, войдет в третий альбом Fever Ray. Один из поклонников исполнительницы попытался забежать вперед и спросил в соцсетях: «Если дебютный альбом — это материнство, второй — квир-пробуждение, то что насчет третьего?» «Любовь», — ответила Карин.

Kate NV — Early Bird

Свежий сингл от Кати Шилоносовой явно вдохновлен старенькими видеоиграми. Песня переносит во времена, когда ты прибегал домой из школы, хватал из холодильника сырок, брал в руки джойстик — а тебя уже настойчиво просили переключиться с приставки на домашнее задание. Впрочем, при просмотре Early Bird не стоит слишком рано отключаться от экрана, потому как с каждой секундой это наивное видео превращается в ночной кошмар орнитофоба. Музыка при этом остается нарочито легкой и детской, но в ней все же не хватает вокала Kate NV — в конечном итоге, именно он играл важную роль в создании волшебной и сказочной атмосферы в ее старых треках, включая неповторимый Marafon 15.

«Комсомольск» — «Мое окно»