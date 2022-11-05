Настоящие детективы не борются с королями преступности, а вынуждены лавировать между суровыми законами и выполнять довольно странные заказы. "Рамблер" выяснил, как работают частные детективы в России.

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По данным Росстата, в последние годы количество частных детективов и детективных агентств растет. Обычно этой деятельностью начинают заниматься бывшие полицейские и сотрудники других структур.

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Чаще всего к детективам обращаются люди со странными запросами. Например, просят найти потерявшегося питомца или родственника, помочь разобраться с соседями, припугнуть клиента или проследить за женой. Из личного вопрос о неверности партнера лидирует среди других запросов.

В остальном люди собирают информацию о должниках, готовятся к будущим судебным искам и проводят финансовые расследования. Например, часто россияне попадают в руки мошенников, которые звонят по телефону от лица банка или прокуратуры. Самостоятельно отыскать преступника не так просто, а вот детектив может сделать это довольно быстро.

Кстати, часто к сыщикам обращаются журналисты, которым необходимо получить информацию о жизни скрытной знаменитости. По их словам, "копать под кого-то крайне популярно, этим занимаются многие от бандитов до бизнесменов".

Многие представляют себе сыщиков как людей обеспеченных. Но сами они признаются, что работа их отнимает куда больше времени, чем хотелось бы. Поэтому заработать много просто не получается. Им приходится тратиться на транспорт и брать на себя другие расходы, поэтому трудно рассчитать даже среднюю стоимость заказа. В среднем информацию о человеке, который не пропал без вести, можно собрать за 55 000 рублей.

иметь высшее юридическое образование

или опыт работы в правоохранительных органах

или пройти спецкурсы детективов в аккредитованных школах

не иметь судимостей

не состоять на учете в наркологическом и психдиспансерах

пройти дактилоскопию у местного криминалиста в районном УВД

и сдать все документы в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту жительства Основная проблема, с которой сталкиваются частные детективы — не угрозы, а сложности в работе. Прежде всего сыщикам необходима лицензия, чтобы узаконить свою деятельность. Для этого необходимо: