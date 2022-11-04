10 захватывающих книг о женщинах

Истории о женщинах — это всегда чувственные рассказы, в которых сплетаются эмоции, надежды, сила духа и, конечно, любовь. Попросили наших друзей из издательства МИФ сделать подборку книг, где в главных героях — женщина.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Видео дня

В основе — реальные события, происходившие в начале XX века. В то время на Гавайи эмигрировали тысячи корейцев. Они хотели завести семьи, и многие из них отправляли на родину свое фото и так искали себе супругу. Чтобы понравиться молодым и красивым, мужчины шли на обман: присылали фото, сделанное много лет назад, приукрашивали свое финансовое положение… Три юные корейские невесты приезжают на Гавайи, но реальность, которая их ждет в этом «рае на земле», сильно отличается от их надежд.

Невероятно страстный роман о любви между аспиранткой Оливией и доктором Карлсеном. Все начинается… с поцелуя. Желая убедить друзей в наличии личной жизни, Оливия целует первого попавшегося мужчину — нелюдимого и самого строгого из преподавателей Стэнфорда. Оливия пока не понимает, чем все это обернется, но знает наверняка: как и всегда в ее жизни, все точно пойдет не по плану.

Глубокий роман о любви, материнстве, утрате, предательстве, разводе и о том, каким непредсказуемым может быть будущее. Роуз замужем. Она обожает научную карьеру и совсем не видит себя матерью. Любит работу, мужа и жизнь — такой, какая она есть, без детей. Пока однажды крупная ссора не раскалывает всю ее историю на до и после — на девять возможных сценариев. Будет ли она счастлива, если вопреки своему желанию родит ребенка? Станет ли младенец гарантией того, что ее муж всегда будет с ней? А если она останется бездетной, что ждет впереди?

Джейн решает выйти замуж по расчету за доктора Августина Лоуренса. Мужчина ставит условие: она никогда и шагу не ступит в загородный фамильный особняк Линдридж-Холл. Однако вечером в день свадьбы она волей случая оказывается там и видит, что муж внезапно изменился. От смелого хирурга не осталось и следа, вместо него перед Джейн предстает перепуганный до паранойи мужчина, неспособный отличить реальность от кошмара и подозревающий в ней призрака. Что происходит в Линдридж-Холле? Сможет ли Джейн спасти мужчину, которого, кажется, полюбила?

Анна Джонс — известный кардиохирург. Она недавно развелась и сейчас пытается найти баланс между работой и заботой о сыне. Однажды она застает в своем доме чужих людей, которые установили камеры во всех комнатах… Они ставят ультиматум: убить Пациента Икс на операционном столе или больше никогда не увидеть собственного сына. Это будет ее маленький секрет, о котором никто не должен знать. Шаг за шагом Анна медленно увязает во лжи, чтобы выиграть время и сделать страшный выбор, который посчитает правильным. Но что окажется сильнее: клятва врача не навредить или клятва матери защитить ребенка?

22-летняя Чечилия прожила всю жизнь в окружении трех тетушек и аромата домашней пасты. Внезапно старшая из тетушек — Эвтерпа — умирает. Оставляя Чечилии необычное задание: найти Лоренцо, младшего брата, чьи следы были потеряны в 1945 году. Так девушка отправляется на поиски, которые изменят всю ее жизнь — и среди старых бумаг, выцветших фотографий и спутанных воспоминаний обретет не только память, но и саму себя. Это трогательная история о семье, любви, памяти — и о том, как важно не забывать свое прошлое.

Эта книга перенесет вас в древние Помпеи. Собственная мать продала Амару в рабство мужчинам. Но ее дух не сломлен. Днем она гуляет по улицам с подругами по несчастью, находя утешение в смехе и мечтах. За пять лет до извержения Везувия обреченный город живет беззаботной жизнью. На улицах Помпеев полно возможностей, и даже раб способен поймать удачу за хвост. Но какую цену придется заплатить? Амаре предстоит узнать, чем она готова пожертвовать ради свободы. Удастся ли девушке изменить обстоятельства, простить себя и обрести внутреннюю свободу?

Фантастическая и яркая история для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу волшебства, романтики и Японии XVII века. В стране недавно закончилась война за власть. Рэйкен — полукровка: ее мать — смертная, отец — кицунэ. Она умеет путешествовать в потусторонние миры, касаться человеческих душ и сковывать силу демонов. Рэйкен мечтает найти путь к погибшей по ее вине семье. Она знакомится с голубоглазым демоном Хэджамом, и эта встреча полностью изменит их жизни. Хэджам мечтает вернуть силу Богов, которой лишили его близких, а Странница Рэйкен может ему в этом помочь. Кто из них сумеет дойти до конца?

Переплетение науки и религии, поиск своего места в мире и растворение себя в семье. Это роман об эволюции веры, осмыслении и принятии. Гифти, дочь мигрантов из Ганы, учится на факультете неврологии в Стэнфорде. Она ставит эксперименты: пытается отучить мышей от саморазрушающего поведения. Это не только научные опыты, но и попытка разобраться в семейных проблемах. Почему ее брат стал зависим? Как вытащить мать из депрессии? Эту книгу Forbes назвал одной из самых ожидаемых новинок.