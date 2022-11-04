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1 час назад

Как и почему отмечается День народного единства

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Вся страна празднует 4 ноября День народного единства. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси после того, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 1612 году освободили Москву от польско-литовских интервентов.

Как и почему отмечается День народного единства
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

На Руси с 1584 по 1613 было Смутное время. Династия Рюриковичей прервалась после смерти Ивана Грозного, и в стране воцарился хаос. В 1613 году на престол взошел первый из династии Романовых, а Русь была освобождена от захватчиков.

Праздник учредили еще в XVII веке, но после революции 1917 года его перестали отмечать.

В 2004 году президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении празднования, и в 2005 году страна вновь отметила День народного единства.

Этот праздник призван объединить всех россиян вне зависимости от положения в обществе, религиозных взглядов и национальности. В городах на главных площадях в День народного единства пускают салюты, а также проводят праздничные выставки, сообщают «Известия».

Истории,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,Иван Грозный,Владимир Путин,
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