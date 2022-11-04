Как и почему отмечается День народного единства

Вся страна празднует 4 ноября День народного единства. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси после того, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 1612 году освободили Москву от польско-литовских интервентов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

На Руси с 1584 по 1613 было Смутное время. Династия Рюриковичей прервалась после смерти Ивана Грозного, и в стране воцарился хаос. В 1613 году на престол взошел первый из династии Романовых, а Русь была освобождена от захватчиков.

Праздник учредили еще в XVII веке, но после революции 1917 года его перестали отмечать.

В 2004 году президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении празднования, и в 2005 году страна вновь отметила День народного единства.