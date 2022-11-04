Волки могут привязываться к людям, как собаки

Немногие животные (да и люди) могут привязываются к человеку так, как собаки. Но новое исследование доказывает: высокие чувства, подобные преданности, могут развиться и у волков. В конце концов, они – дальние родственники!

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Подобные исследования уже проводились ранее. Но их было не так много, и каждая из групп учёных, проводивших их, приходила к противоположным выводам. Поэтому доселе напрямую доказать то, что волки привязываются к людям так же, как собаки, было невозможно. Однако в этот раз исследовательская группа хотела применить стандартизированный подход, при котором выборка из собак и волков с рождения воспитывалась в одинаковых условиях.

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Собаки были одомашнены в период между 40 000 и 15 000 лет назад. И хвостики, которых мы знаем сейчас, произошли от тех видов волков, которые на сегодняшний день уже вымерли. Исследователи считают, что с помощью научных трудов смогут понять, какие черты собак развились в процессе одомашнивания, а какие – существовали изначально.

В ходе работ учёные анализировали реакции и поведение 12 аляскинских хаски и 10 европейских серых волков (Canis lupus) в так называемом тесте незнакомой ситуацией. Это стандартный научный тест, который изначально использовался для оценки привязанности детей к своим опекунам. Затем он был адаптировал для собак (а в данном случае – для волков).

Собаки и волки были выращены кинологами, которые работали с ними в возрасте от 10 дней до 23 недель. Каждая особь подверглась 15-минутному тестированию.

В нём женщина, которая ухаживала и за волками, и за собаками, по очереди с незнакомкой входила и выходила из комнаты. Обе взаимодействовали с животными: играли с ними или просто приходили их погладить. Женщина ухаживала и за волками, и за

Как и собаки, волки гораздо больше радовались появлению знакомого человека, а также более охотно вступали с ним в физический контакт. Кроме того, знакомого человека они ждали под дверью, когда тот уходил.

Что особенно интересно, по сравнению с собаками, волки, судя по поведению, испытывали больше стресса и даже страха при общении с незнакомцами: приседали и поджимали хвост. Так они вели себя и когда незнакомый им человек входил в комнату, и когда они оставались с ним наедине. Когда же в комнату входил знакомый человек, волки становились более уверенными.

Учёные продолжают изучать сходства и различия между собаками и волками. Это помогает не только лучше понимать и тех, и других особей, но и глубже изучить их эволюционную историю. И, конечно, место человека в ней.