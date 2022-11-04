Модный дом Christian Dior подал иск к порноактрисе

Французский дом моды Christian Dior Couture подал иск к порноактрисе из-за того, что в ее псевдониме есть отсылка к названию бренда. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Модный дом оказался недоволен именем порнозвезды Джиджи Диор (Gigi Dior). Ее имя зарегистрировали в сентябре 2022 года. Представители модного дома заявили, что подобный псевдоним может создать путаницу и нанести ущерб имиджу компании. Они решили обжаловать регистрацию.

Актриса должна предоставить письменное объяснение до 17 ноября. В противном случае она не сможет пользоваться именем.

«Это просто нелепо, мое имя не имеет никакого отношения к моде. Самое забавное — то, чем я занимаюсь, обычно связано с тем, что я вообще не ношу одежду», — отметила порнозвезда.