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3 часа назад

Christian Dior подал иск к порноактрисе

Lenta.ruиещё 1

Французский дом моды Christian Dior Couture подал иск к порноактрисе из-за того, что в ее псевдониме есть отсылка к названию бренда. Об этом сообщает Page Six.

Модный дом Christian Dior подал иск к порноактрисе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Модный дом оказался недоволен именем порнозвезды Джиджи Диор (Gigi Dior). Ее имя зарегистрировали в сентябре 2022 года. Представители модного дома заявили, что подобный псевдоним может создать путаницу и нанести ущерб имиджу компании. Они решили обжаловать регистрацию.

Актриса должна предоставить письменное объяснение до 17 ноября. В противном случае она не сможет пользоваться именем.

«Это просто нелепо, мое имя не имеет никакого отношения к моде. Самое забавное — то, чем я занимаюсь, обычно связано с тем, что я вообще не ношу одежду», — отметила порнозвезда.

В ноябре 2021 года французский дом моды Dior раскритиковали в сети из-за новой рекламной кампании. Тогда на кадре, представленном в Шанхае, была запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. Редакторы государственной газеты Beijing Daily обвинили люксовый бренд в уродовании внешности азиатских женщин.

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