Как Казанская икона Божьей Матери спасла Москву от поляков

4 ноября в России отмечается День Народного Единства. Этот праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и одновременно приурочен ко дню Казанской иконы Божией Матери. На протяжении 300 лет Казанская икона Божьей Матери была одним из главных символов русской цивилизации.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Икона была обретена в Казани в 1579 году после пожара, который уничтожил половину города. Легенда гласит, что Богородица явилась во сне девятилетней Матроне и указала место, где спрятана икона. Икону обнаружили на глубине метра, завернутую в рукав мужской рубахи, по свидетельствам очевидцев, «икона сияла, как только что написанная».

Видео дня

Икона Казанской Божьей Матери относится к типу одигитрия, что означает «указующая путь». По преданию, первообраз этой иконы был написан апостолом Лукой. Основной догматический смысл этой иконы – явление в мир «небесного Царя и Судии».

На явленной иконе младенец Христос благословляет двумя перстами. Но в некоторых поздних списках встречается именословное перстосложение. Пальцы в нем складываются особым образом, каждый из них символизирует букву греческого алфавита. Вместе они составляют монограмму имени Иисуса Христа - I҃C X҃C. Икону почти сразу признали чудотворной. Когда ее переносили с места обретения в храм, исцелились два слепца.

В честь иконы Иван Грозный приказал основать в Казани женский монастырь Пресвятой Богородицы. Первыми его постриженицами стали Матрона, благодаря которой была обретена икона, и ее мать.

Чаще всего у Казанской иконы просят избавления от болезни глаз, нашествия иноплеменников и помощи в тяжелые времена.

В честь иконы Казанской Божьей Матери установлены два праздника: 8 июля (21июля по новому стилю) – в честь обретения, и 22 октября(4 ноября) – в честь избавления Москвы от поляков.

Один из списков иконы Казанской Божьей Матери сопровождал ополчение Дмитрия Пожарского. По легенде, духовное заступничество иконы привело к добровольной сдаче Кремля поляками в 1611 году.

В честь иконы был построен Казанский собор на Красной площади. Храм был возведен на средства князя Пожарского.

К 1636 году икона Казанской Божьей Матери стала «палладиумом царского дома Романовых, защитницей столицы царства и охранительницей трона», т.е. святыней государственного масштаба.

В «Повести о Савве Грудцыне» главный герой заключает контракт с бесом, и только заступничество Богородицы спасает его. Согласно тексту, Савва избавился от проклятья только после того, как помолился перед Казанским собором , а потом – и перед самой иконой.

В 1649 году царь Алексей Михайлович повелел отмечать 22 октября ежегодный праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери, так как в этот день за год до этого родился первенец царя Димитрий.

В 1709 году Петр I со своим войском молился перед иконой Казанской Божией Матери из села Каплуновки. Многие современники приписывали победу в Полтавском сражении именно заступничеству иконы Казанской Божьей Матери.

Петр I счел, что новой столице России нужна своя святыня. По приказу императора один из старинных списков иконы Казанской Божьей Матери в 1721 году перевезли в Санкт-Петербург.

В честь Казанской иконы в 1811 году в Санкт-Петербурге был возведен кафедральный собор, который стал одним из главных символов Санкт-Петербурга.

В 1812 году Кутузов молился иконе Казанской Божьей Матери, сразу после назначения его главнокомандующим. А 22 октября, в день празднования дня Казанской иконы Божьей Матери, русские войска одержали первую победу над французами.

Один из списков иконы Казанской Божьей Матери находился в 1880 году в Зимнем дворце во время теракта, устроенного народовольцами. Взрыв мощностью в 30 кг динамита разрушил перекрытие между цокольным и первым этажами и полы дворцовой гауптвахты обрушились. Несмотря на то, что комната, где находился список, была полностью уничтожена, сама икона осталась нетронутой.

Иконе Казанской Божьей Матери приписывают помощь в победе в Великой Отечественной Войне. По преданию, маршал Жуков возил Казанскую икону по фронтам. Этот факт подтверждает его дочь, М. Г. Жукова, в книге «Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души».

Самые известные иконы Казанской Божьей Матери – это явленная икона, московский и петербургский списки. К сожалению, явленная икона и московский список были утрачены в начале XX века.

29 июня 1904 года явленная икона Казанской Божьей Матери была похищена из Казанского Богородицкого монастыря шайкой Варфоломея Стояна. Во время расследования в печи квартиры Стояна были обнаружены останки сожжённых икон. В ходе суда было высказано предположение, что явленная икона была уничтожена.

Существует легенда, что на самом деле явленная икона не была похищена. Рассказывают, что игуменья Казанского Богородицкого монастыря имела привычку подменять икону на ночь, чтобы обезопасить ее от воров. Поэтому вор похитил не саму икону, а лишь ее точный список.

Московский список Казанской иконы Божьей Матери в драгоценном окладе был похищен из Казанского собора в 1918 году. В настоящее время местоположение иконы неизвестно.

Петербургский список чудом уцелел в 1922 году, когда большевики конфисковали иконостас и ризу иконы. Настоятель Казанского собора протоирей Николай Чуков спас икону, заявив, что оригинал был украден, а этот список такой ценности не имеет. На сегодняшний день петербургский список хранится в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Один из списков XVIII века был вывезен из России во время революции. В 1970 году икону выкупили русские католики, а с 1993 года список хранился в личных покоях Папы Римского. В 2004 году «Ватиканский» список был возвращен Русской Православной церкви. Сейчас икона находится в Казанском Богородицком монастыре (г. Казань).

Икона Казанской Божьей Матери – самая популярная в России венчальная икона.