Названы верные приметы о скором богатстве

Большинство людей мечтают разбогатеть, но мало кто знает о существовании верных примет, которые укажут на скорый финансовый успех.
Среди таких примет в славянской культуре — бабочка, залетевшая в дом. Это говорит о том, что запланированный проект будет удачным и принесет хорошую прибыль.
Также проливной дождь в день важной встречи укажет на активное продвижение планов, которые принесут щедрое денежное вознаграждение.
Еще одна примета — два желтка в курином яйце, что также является гарантом финансового успеха. Так, в ближайшее время человек получит значительно больше денег, чем рассчитывал. Кроме того, на успехи в денежной сфере укажет и зуд на одной из ладоней, пишет Rsute.