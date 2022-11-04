Названы верные приметы о скором богатстве

Большинство людей мечтают разбогатеть, но мало кто знает о существовании верных примет, которые укажут на скорый финансовый успех.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Среди таких примет в славянской культуре — бабочка, залетевшая в дом. Это говорит о том, что запланированный проект будет удачным и принесет хорошую прибыль.

Также проливной дождь в день важной встречи укажет на активное продвижение планов, которые принесут щедрое денежное вознаграждение.