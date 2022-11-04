Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Названы верные приметы о скором богатстве

Вечерняя Москва

Большинство людей мечтают разбогатеть, но мало кто знает о существовании верных примет, которые укажут на скорый финансовый успех.

Названы верные приметы о скором богатстве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Среди таких примет в славянской культуре — бабочка, залетевшая в дом. Это говорит о том, что запланированный проект будет удачным и принесет хорошую прибыль.

Также проливной дождь в день важной встречи укажет на активное продвижение планов, которые принесут щедрое денежное вознаграждение.

Еще одна примета — два желтка в курином яйце, что также является гарантом финансового успеха. Так, в ближайшее время человек получит значительно больше денег, чем рассчитывал. Кроме того, на успехи в денежной сфере укажет и зуд на одной из ладоней, пишет Rsute.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители