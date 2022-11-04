Мужчина 26 лет продержал во рту оливковую косточку из-за обещания

Житель индийского города Ашокнагар Кальянгарх, штат Западная Бенгалия, 26 лет продержал во рту оливковую косточку из-за данного названной сестре обещания. Об этом сообщает News 18.

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В 1996 году Джайдев Бисвас, которому сейчас 68 лет, в последний раз пробовал соус чатни, приготовленный соседской девушкой Агнисвиной Деви. Мужчина считал ее своей названной сестрой и любил как родную. Тогда Деви из любопытства спросила, как долго он сможет удержать оливку во рту. Индиец ответил, что будет носить косточку до тех пор, пока она не попросит его выплюнуть ее.

Он сдержал обещание и долгие годы не выплевывал косточку. Сначала Бисвасу казалось, что она ранит слизистую оболочку во рту, но поскольку сестре нравилась эта игра, он смирился. В 2012 году Деви покончила с собой, и в память о ней мужчина до сих пор ходит с оливковой косточкой во рту.

Бисвас не выпускает ее изо рта даже когда ест, спит и чистит зубы. Почти каждый день люди приходят посмотреть на то, как мужчина хранит память о названой сестре и Джайдев охотно показывает им оливковую косточку.