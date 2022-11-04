Все могло быть не так: ученые предложили переписать историю развития Вселенной

Многие ученые согласны с инфляционной моделью Вселенной. Но это всего лишь гипотеза, в которой нельзя быть уверенным. Теперь астрофизики предложили пересмотреть её.

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Согласно инфляционной модели, Вселенная образовалась в очень нестабильном состоянии, которое спровоцировало её быстрое расширение в самые первые мгновения. Эта эпоха продлилась недолго: доли секунды после Большого взрыва. «Теория инфляции была выдвинута для объяснения различных проблем тонкой настройки так называемой модели горячего Большого взрыва. Это также объясняет происхождение структуры в нашей Вселенной, образовавшейся в результате квантовых флуктуаций», — поясняют учёные.

К теории, однако, есть вопросы. Проблема в том, что существует несколько инфляционных моделей, предсказания которых можно легко «подогнать» под имеющиеся данные наблюдений. Поэтому учёные решили создать такой критерий, который смог бы опровергнуть теорию инфляции в целом.