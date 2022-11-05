Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Почему в день Якова нельзя натощак пить простую воду

Крестьянская жизнь

5 ноября по народному календарю отмечается день Якова, а православные христиане празднуют Дмитриевскую родительскую субботу, которую также называют Дедовой субботой.

Почему в день Якова нельзя натощак пить простую воду
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В этот день на Руси устраивали пчелиные игры – подражали жужжанию пчел и ели мед. Считалось, что если хозяин дома съест много меда и будет громко жужжать, то весной пчелы будут роиться лучше и принесут много меда в новом сезоне.

Также у наших предков был обычай «закармливания» земли. Для этого крошили оставшийся от вчерашнего праздника Казанской иконы Божией Матери пирог, а затем раскидывали куски по ниве. Считалось, что слетевшиеся на угощенье птицы своим чириканьем успокоят землю и упросят ее дать хороший урожай в следующем году.

В день Якова нельзя поручаться за других людей, потому что это не приведет ни к чему хорошему.

Запрещается пить натощак воду, потому что жизнь станет серой и безрадостной.

Также нельзя отказывать тому, кто предлагает попробовать мед.

Нельзя забывать, что эта суббота – поминальная, поэтому запрещено устраивать шумные вечеринки, петь песни или танцевать.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители