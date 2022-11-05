Почему в день Якова нельзя натощак пить простую воду

5 ноября по народному календарю отмечается день Якова, а православные христиане празднуют Дмитриевскую родительскую субботу, которую также называют Дедовой субботой.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

В этот день на Руси устраивали пчелиные игры – подражали жужжанию пчел и ели мед. Считалось, что если хозяин дома съест много меда и будет громко жужжать, то весной пчелы будут роиться лучше и принесут много меда в новом сезоне.

Также у наших предков был обычай «закармливания» земли. Для этого крошили оставшийся от вчерашнего праздника Казанской иконы Божией Матери пирог, а затем раскидывали куски по ниве. Считалось, что слетевшиеся на угощенье птицы своим чириканьем успокоят землю и упросят ее дать хороший урожай в следующем году.

В день Якова нельзя поручаться за других людей, потому что это не приведет ни к чему хорошему.

Запрещается пить натощак воду, потому что жизнь станет серой и безрадостной.

Также нельзя отказывать тому, кто предлагает попробовать мед.