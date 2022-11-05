10 идей для нового хобби в 2022 году

Из осенней тоски вытащит новое хобби. Но как придумать себе увлечение, которое будет действительно приносить удовольствие и радость? Идеями с Super поделился актер Дэни Яровский.
Если у вас дома есть разбитая керамика, не спешите ее выкидывать. Кинцуги –– это японская техника ремонта керамики клеем и золотой краской. Получается очень красиво!
А еще из разбитой керамики можно сделать классную мозаику. И даже разнообразить интерьер у себя дома: например, изготовить из нее стильную столешницу.
Если вы никогда не были в гончарной мастерской, то сейчас самое время. Очень медитативный и одновременно увлекательный процесс.
Ваш вариант, если не дают покоя лавры Пушкина. Или Бродского. Хорошо развивает воображение и мозг!
Еще одна техника, которая пришла к нам из Японии. Мастера сашико покрывают декоративной вышивкой поношенные или дырявые вещи.
Надоело сидеть дома и рукодельничать? Пора в поход! Походная жизнь –– целый увлекательный мир, который точно откроет вам много нового.
Где походы, там и альпинизм. Сейчас почти в каждом городе есть места, где обучат профессиональному восхождению. Позволяет привести тело в хорошую физическую форму.
Тренды 70-х сейчас на пике моды. С помощью этой техники можно сделать, например, оригинальные и в то же время функциональные кашпо для цветов.
Вполне достойное увлечение. Не только позволяет создать оригинальное изделие, но и здорово развивает моторику.
Немного банальностей напоследок. Если вам надоел один язык, смело начинайте изучать другой. Лишним не будет!