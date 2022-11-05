10 идей для нового хобби в 2022 году

Из осенней тоски вытащит новое хобби. Но как придумать себе увлечение, которое будет действительно приносить удовольствие и радость? Идеями с Super поделился актер Дэни Яровский.

Фото: Super.ru Super.ru

Кинцуги

Если у вас дома есть разбитая керамика, не спешите ее выкидывать. Кинцуги –– это японская техника ремонта керамики клеем и золотой краской. Получается очень красиво!

Мозаика

А еще из разбитой керамики можно сделать классную мозаику. И даже разнообразить интерьер у себя дома: например, изготовить из нее стильную столешницу.

Лепка из глины

Если вы никогда не были в гончарной мастерской, то сейчас самое время. Очень медитативный и одновременно увлекательный процесс.

Сочинение стихов

Ваш вариант, если не дают покоя лавры Пушкина. Или Бродского. Хорошо развивает воображение и мозг!

Сашико

Еще одна техника, которая пришла к нам из Японии. Мастера сашико покрывают декоративной вышивкой поношенные или дырявые вещи.

Походы

Надоело сидеть дома и рукодельничать? Пора в поход! Походная жизнь –– целый увлекательный мир, который точно откроет вам много нового.

Альпинизм

Где походы, там и альпинизм. Сейчас почти в каждом городе есть места, где обучат профессиональному восхождению. Позволяет привести тело в хорошую физическую форму.

Макраме

Тренды 70-х сейчас на пике моды. С помощью этой техники можно сделать, например, оригинальные и в то же время функциональные кашпо для цветов.

Резьба по дереву

Вполне достойное увлечение. Не только позволяет создать оригинальное изделие, но и здорово развивает моторику.

Изучение языков