Учёные нашли ближайшую к Земле чёрную дыру

Учёные выяснили, что ближайшая из чёрных дыр находится всего в 1560 световых годах от Земли. Объект получил название Gaia BH1. Его масса примерно в 10 раз превышает массу Солнца.

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Большинство известных чёрных дыр «крадут» газ у массивных звёзд-компаньонов. Этот газ образует диск вокруг чёрной дыры и ярко светится в рентгеновских лучах. Однако гораздо более многочисленны так называемые спокойные чёрные дыры, не «объедающие» свою звезду.