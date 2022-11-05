Как Ермак начал присоединение Сибири к России

440 лет назад отряд казачьего атамана Ермака вступил в ставку сибирского хана Кучума — город Кашлык. С этого момента принято отсчитывать начало процесса присоединения Сибири к России. По словам экспертов, значительная часть коренных жителей региона восприняла приход Ермака благожелательно, так как русское подданство было предпочтительнее зависимости от Сибирского ханства. Как отмечают историки, благодаря действиям Ермака начался процесс преобразования России в евразийскую державу.

Фото: "Покорение Сибири Ермаком", В. Суриков "Покорение Сибири Ермаком", В. Суриков

5 ноября 1582 года отряд казачьего атамана Ермака вступил в столицу Сибирского ханства Кашлык. Это событие, по мнению историков, положило начало процессу присоединения Сибири к России.

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Начало похода

История жизни Ермака Тимофеевича до начала Сибирского похода достоверно не известна. Как рассказал в беседе с RT профессор Нижневартовского государственного университета, доктор исторических наук Янкель Солодкин, версии о происхождении Ермака многочисленны, но все они сложились уже после его гибели и зафиксированы не в официальных документах, а в фольклорных преданиях.

Среди мест возможного происхождения Ермака фигурируют Дон, Русский Север и Прикамье.

«Существующие версии относительно рождения и точного рода занятий Ермака до начала Сибирского похода — догадки историков, опирающиеся на различные косвенные источники. Одни предполагают, что Ермак грабил на Волге купеческие корабли, другие — что он находился на государственной службе, принимал участие в борьбе с Крымским ханством и в Ливонской войне», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Предположительно в начале 1580-х годов на Ермака обратили внимание представители купцов и промышленников Строгановых, получивших от царя Ивана IV владения на Урале. Их земли страдали от набегов сибирского хана Кучума.

Хан Кучум был представителем династии Джучидов — одной из ветвей Чингисидов. Он был сыном султана Муртазы, владевшего кочевьями в Северном Приаралье. В середине XVI века Кучум вместе с отцом и братом вступили в борьбу с представителями династии сибирских правителей Тайбугидов, и одержали над ними верх. Кучум стал править Сибирским ханством — сначала вместе с родственниками, а затем самостоятельно. Некоторое время он признавал себя данником Русского государства и платил ему ясак. Однако в 1570-е годы он занял враждебную позицию по отношению к России и взял курс на вытеснение русских с Урала. Одними из первых под удар Кучума попали владения Строгановых.

Историки не исключают, что Строгановы, возможно, ранее были знакомы с Ермаком, и решили, что он — именно тот человек, который им нужен для усмирения кучумовцев. В любом случае, Ермак откликнулся на их призыв, приведя с собой около 540 казаков.

«Чтобы собрать такой отряд для похода в неведомые земли, нужно было обладать очень серьёзным даром убеждения», — отметила в разговоре с RT директор Парка истории реки Чусовой Ольга Постникова.

Строгановы передали под командование Ермака ещё около 300 служивших у них бывших военнопленных — немцев и литовцев. Таким образом, общая численность отряда предположительно превысила 800 человек. Строгановы обеспечили воинов провиантом, оружием и амуницией.

Присоединение Сибири

Точная дата начала похода Ермака вызывает споры в экспертной среде. Существует три основные версии: конец 1570-х, 1581-й или же 1582 год. Согласно наиболее распространённой точке зрения, поход начался 1 сентября 1581 года.

Дружина Ермака была поделена на пять полков, которые возглавили выборные есаулы. В состав отряда входили писари и музыканты. Его также сопровождали трое священников.

В дружине царила строгая дисциплина. Нарушителей порядка примерно наказывали. Суровые санкции предполагались за неповиновение командирам, попытки побега и любые «греховные деяния».

По рекам Чусовая и Серебрянка отряд дошёл до Уральского хребта. Дружина волоком преодолела Урал, а затем прошла по рекам Баранча, Тагил, Тура и Тобол. Каждый струг (гребное плоскодонное судно. — RT) был рассчитан примерно на 20 человек с грузом.

По пути дружина Ермака успешно отразила нападения кучумовцев и овладела несколькими городами. Когда русские двигались по Туре, Кучум стал собирать все доступные ему силы. Согласно подсчётам историков, численность его войска могла в это время достигнуть 10—15 тыс. человек. Кроме того, хан велел укреплять свою ставку — город Кашлык (Искер).

Дружина Ермака разгромила кучумовцев в боях в урочище Бабасан и у Караульного яра, овладела улусами мурз Карачи и Атика. 2 ноября 1582 года Ермак в решающем сражении на Чувашевом мысу в устье реки Тобол нанёс поражение основным силам кучумовцев, которыми командовал племянник хана Маметкул.

Историки сходятся во мнении, что утверждения о решающем преимуществе казаков Ермака, которое они получили якобы благодаря огнестрельному оружию, неверны. Русская дружина имела определённые технические преимущества, однако на перезарядку пищалей в то время уходило до двух-трёх минут. Поэтому огнестрельное оружие не могло само по себе компенсировать многократное превосходство в живой силе, имевшееся у кучумовцев.

«Сибирское взятие» можно объяснить несколькими факторами: внезапностью, превосходством в военной организации, выучке, дисциплине, а также относительной слабостью местной государственности», — говорит Янкель Солодкин.

5 ноября 1582 года отряд Ермака вступил в покинутую жителями ханскую ставку Кашлык. По словам историков, это событие стало символическим моментом начала падения Сибирского ханства и присоединения региона к России.

В конце 1582 года воины Маметкула убили нескольких казаков, отправившихся на рыбную ловлю. Ермак начал преследовать ханского племянника и нанёс ему несколько поражений. В начале 1583 года казаки взяли Маметкула в плен.

В дальнейшем дружина Ермака совершила несколько походов по Иртышу и его притокам, а также взяла укреплённый городок Назым на реке Обь. Однако из-за понесённых потерь Ермак задумался над тем, чтобы просить подкрепления. Он отправил казаков с отчётом о своих действиях, пленным племянником Кучума и пушниной к царю Ивану IV.

«Неожиданный успех в Сибири на фоне поражения в Ливонской войне пришёлся как нельзя кстати. По дошедшим до нас свидетельствам, царь принял казаков очень благосклонно. Он отправил в распоряжение Ермака отряд из нескольких сот служилых людей, а также, по преданию, два комплекта доспехов, шубу и позолоченный кубок лично для атамана», — рассказал Виталий Захаров.

Ермак тем временем приводил население Сибири к присяге Ивану IV и собирал дань в пользу русского государя.

«Новые порядки и налоги, установленные Ермаком, оказались значительно менее обременительными, чем те, которые были при Кучуме, поэтому значительная часть коренного населения Сибири восприняла приход русских благожелательно», — говорит Захаров.

Военные действия в Сибири в 1584 году стали менее активными. Однако казакам не хватало провианта. Прибывший в Сибирь по приказу царя отряд под командованием московского воеводы князя Семёна Болховского почти полностью погиб от голода, включая и его предводителя.

В 1585 году кучумовцы попытались взять Кашлык в осаду. Отряд Ермака нанёс удар по врагу, сорвав эти планы. Однако Кучум не пускал в Сибирь купцов из Средней Азии. Ермак двинулся навстречу торговцам, но так их и не нашёл. На обратном пути атаман погиб в бою с кучумовцами. Согласно одному из преданий, он утонул в водах Иртыша под тяжестью доспехов, подаренных ему царём.

По словам историков, военный урон, который Ермак успел нанести силам Сибирского ханства, оказался для них критическим. Хотя Кучум прожил до конца XVI века и даже формально передал власть своему старшему сыну Али, его могущество было подорвано. Али в 1608 году попал в плен и долгие годы жил под надзором в Ярославле и Вологде.

На территории ханства начали возникать русские населённые пункты и укрепления, и Сибирь достаточно быстро стала полноценной вотчиной московских царей. На восток из европейской части России двинулись переселенцы-хлебопашцы. Ермак же в глазах народа стал героем, о котором начали складывать предания и летописные рассказы.