Что запрещено делать в день чудотворной иконы Божией Матери, 6 ноября

В воскресенье православные будут почитать чудотворную икону Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

На иконе Дева Мария изображена в полный рост с короной на голове и в царском одеянии. Помимо этого известны образы, где на ней есть простое одеяние с белым платком на голове.

Богоматерь держит на руках младенца Иисуса, а от нее самой исходит сияние. Вокруг нее – ангелы, которые пришли на помощь скорбящим людям. Также в руках у нее есть четки, скипетр, свиток или хлеб.

Святой образ окружен людьми, которые испытывают страдания, скорбь, голод и недуги. Они молятся об избавлении от скорбей.

За помощью к иконе обращаются люди, которые потеряли надежду стать счастливыми. Это больные, обездоленные, вдовы, сироты, угнетенные и страдающие.

В этот день категорически запрещено принимать угощения от неугодных представителей противоположного пола.