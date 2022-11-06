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41 минуту назад

Россияне вспомнили цену на самый популярный в СССР аттракцион

Мослента

В любви к популярным в советские годы качелям-лодочкам россияне признались в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях под фотографией аттракциона они вспомнили о длинных очередях и назвали цену на билет.

Россияне вспомнили цену на самый популярный в СССР аттракцион
Фото: МослентаМослента

«Самые простые качели "Лодочки". Они не потребляли электроэнергию, как цепочные карусели, но катание на них захватывало дух», — написал автор поста. Публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях.

«Это мое самое любимое развлечение! Всегда брала два-три билета!», «О, да! Очень любила эти лодочки и цепную карусель, это были лучшие аттракционы!», «Очередь надо было отстоять, чтоб покачаться», «Билет стоил пять копеек, а билеты на электроприводные аттракционы — "Цепочки", "Колесо обозрения", "Сюрприз", "Сатурн" и прочие — десять копеек», — рассказали подписчики интернет-сообщества.

Один из участников дискуссии признался, что часто приглашал покачаться на «Лодочках» свою будущую жену. «Она в молодости отчаянная была», — объяснил он.

Ранее россияне назвали главные хиты среди советских аттракционов. Поводом для обсуждения стала фотография карусели с установленными вместо обычных сидений детскими машинками.

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