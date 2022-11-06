Как отдыхали московские семьи на рубеже XIX и XX веков

Слово «досуг» в русском языке существует с давних времен, но обозначать занятие, которому посвящается нерабочее время, оно стало лишь в XVIII веке. Именно тогда с улучшением уровня жизни у людей появилось много свободного времени, которое нужно было чем-то занять.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В конце XIX — начале ХХ века Москва, как и любой другой крупный город, предлагала представителям абсолютно всех сословий множество вариантов досуга: работали многочисленные клубы, кружки, театры, концертные залы и многое другое. Но чем горожане занимались дома, со своей семьей и детьми, и куда ездили отдыхать? Об этом на недавно открывшейся в музее-заповеднике «Коломенское» выставке «Семейный досуг и развлечения в конце XIX — начале XX века» mos.ru рассказали историк и куратор Наталья Полонникова и коллекционер старинных игр Татьяна Макеева.

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Путешествия

Досуг любой семьи конца XIX века — это не только развлечение, но и всестороннее развитие, воспитание вкуса, расширение кругозора и представлений о мире. Одним из самых популярных способов знакомства с другими культурами было путешествие. До наступления эры высоких скоростей важной частью путешествия был собственно путь — люди проводили по многу дней на пароходе или в поезде. Скоротать время помогали игральные карты, лото, кубики, домино. Для облегчения несессеров путешественников игры были изготовлены в миниатюрных форматах. Одна из таких колод и набор домино, побывавшие со своими первыми владельцами не в одном путешествии, представлены на выставке.

Многие путешественники брали с собой дорожный фотоаппарат. Наряду с традиционной съемкой достопримечательностей и пейзажей были популярны шутливые снимки. Например, групповые портреты сзади на палубе корабля или на фоне достопримечательностей. Участники этих групповых снимков смотрят не в объектив, а любуются пейзажем. На выставке можно увидеть один из таких кадров — его сделали во время путешествия по России (1900-е годы).

Чтобы сохранить воспоминания о поездке, путешественники привозили из других стран и городов сувениры с изображением главных достопримечательностей. На выставке в «Коломенском» представлен веер с достопримечательностями Туманного Альбиона — его в конце XIX века доставили из Лондона. Долгое время сохранялась тенденция привозить из путешествий местные почтовые марки. Их раскладывали в специальные альбомы — кляссеры. Такие коллекции с удовольствием рассматривали всей семьей, вспоминая поездку.

Настольные игры

На рубеже XIX и XX веков были очень популярны настольные игры, которых насчитывалось огромное множество. В Москве той эпохи существовали и отечественные, и импортные, чаще всего привезенные из Франции или Германии. Одним из самых крупных магазинов, где работали специальные отделы с играми и игрушками, был «Мюр и Мерилиз» (сейчас в этом здании находится ЦУМ). Магазин выпускал каталоги игровых товаров и распространял рекламу новинок со всего света.

Кураторы отобрали для выставки наиболее интересные семейные игры. Среди них французский раскрашенный вручную картонный пазл XIX века «Семейные ценности». Собирая разрезанную на детали картинку, родители должны были говорить с детьми о том, что наиболее важно в жизни. На выставке представлены также французские мозаики, с помощью которых можно выкладывать картинки на металлической планшетке из разноцветных каменных шариков.

Любители интеллектуальных развлечений выбирали так называемые игры-анаморфозы. Их участникам предлагалось угадать, что изображено на карточках с разноцветными рисунками, на первый взгляд, похожими на размытые кляксы. Кто назвал правильный ответ, можно было узнать, поставив рядом с карточкой прилагавшийся небольшой зеркальный цилиндр — в нем рисунки отражались уже правильно.

Особняком среди настольных стояли игры, созданные по принципу гуська, — «бродилки». Такие появились в Италии еще в конце XV века и быстро получили популярность в других странах, в том числе в России. С течением времени правила не изменились: игроки по очереди кидают кубик и двигают свои фигуры согласно выпавшему числу, пытаясь прийти к финишу первыми. При работе над игровым полем художники рубежа XIX–XX веков проявляли максимум фантазии, создавая всевозможные темы — от сказочных до географических.

Почти в каждом доме можно было увидеть лото — как классический вариант, так и его разновидности. Версия, представленная на выставке, посвящена басням Ивана Крылова: игрокам нужно было отыскать на своих полях иллюстрации, соответствующие тому или иному отрывку.

Еще одна популярная игра — «Рыбалка»: с помощью крючков ребята вытаскивали картонных рыбок из ниш. Кстати, эту игру создавали из разных материалов, например рыбки и удочка могли быть изготовлены из фарфора или фигурки могли ловиться с помощью магнитов.

Летом и зимой

Настольные игры были особенно популярны в плохую погоду и в холодное время года. Зимой семейный досуг ограничивался неспешными прогулками, играми в снежки, катанием на санках и коньках. На выставке можно увидеть наряд, в котором дамы катались на коньках: он состоял из утепленной плотной юбки, полушубка, шапки и, собственно, коньков. Коньки представлены в нескольких видах: одни из них крепились прямо к обуви, другие выглядели почти как современные — высокие ботинки из черной тонкой кожи и металлическое лезвие. Конечно, в прошлом катались и на деревянных лыжах, но такие исторические предметы являются большой редкостью, потому что их не хранили, а утилизировали по мере изнашивания.

Летом было куда больше вариантов проведения семейного досуга. Например, катание на велосипеде, в начале ХХ века только набиравшее популярность в России. На смену пенни-фартингам, имевшим увеличенное переднее колесо, пришли похожие на современные велосипеды «сейфти» (в переводе с английского safety — «безопасный»). В те времена каждый велосипед имел собственный номер и регистрацию, которую надо было продлевать. Аксессуары для безопасной поездки — очки, спидометры, клаксоны — были у каждого велосипедиста или велосипедистки. Некоторые из атрибутов давно ушли в прошлое: например, специальная сетка, которая надевалась и растягивалась позади велосипеда, чтобы шлейф от платья дамы не попал в колесо.

Мест, где катались велосипедисты, было не так много. Первую в России велодорожку проложили в Москве по Петербургскому шоссе (сегодня — Ленинградский проспект). По ходу шоссе располагались облюбованные велосипедистами Петровский парк, роща «Серебряный бор» (недалеко от того места, где сейчас находится станция метро «Щукинская»), Ходынский велотрек. Еще один велотрек находился в Сокольниках.

Летом семьи любили вместе играть в настольный теннис, кататься на роликовых коньках. Последние, правда, стоили очень дорого — увидеть эти предметы былой роскоши можно на выставке. В летний сезон были популярны выезды на природу, отдыхающие могли провести время на открытом воздухе, организовать пикник, уютно расположившись для трапезы в парке, лесу или на берегу водоема. Дети брали с собой лопатки и ведерки для игр или наборы для мыльных пузырей, один из которых представлен в экспозиции. Популярными местами для таких развлечений были Нескучный сад, Сокольничья роща и сад «Эрмитаж».

А уроки?

Потехе — час, а делу все-таки время. Серьезную часть семейного досуга занимали уроки. В московских школах, впрочем, как и в образовательных учреждениях в других российских городах, их задавали достаточно и детям отнюдь не всегда нравилось коротать время за тетрадями. Взрослые проверяли испещренные буквами прописи, с огорчением замечали, что дети иногда не записывают домашние задания в дневниках. Один из самых трогательных экспонатов выставки — дневник ученицы А. Обоницкой из города Боровичи под Великим Новгородом за 1909/1910 учебный год. По пятницам девочка писала в нем, что на субботу «ничего не задано».

Выставка позволяет оценить ассортимент типичного «Писчебумажного» — канцелярского магазина рубежа веков. Среди предметов, чье назначение интуитивно понятно сегодняшнему школьнику, есть и те, которые уже ушли в историю, — например, грифельные доски или симпатические чернила.

Дети играют

Важный элемент игры — подготовка к будущей взрослой жизни. Одним из самых популярных подарков для девочек в России был набор игрушечной посуды с подробной инструкцией о том, как правильно сервировать стол. Книги для девочек, в которых в игровой форме объяснялись принципы ведения домашнего хозяйства, начали издавать в начале XIX века. Название сразу сообщало юной читательнице, что это не скучный учебник, а пособие, которое поможет сделать игру интереснее, например «Поваренная книжка для кукол» или «Как устроить простой здоровый стол для порядочных кукол».

Миниатюрные швейные машинки, которые дарили девочкам в то время, тоже были не просто игрушками — это были уменьшенные копии настоящих. К ним прилагались книжки с выкройками и копировальной бумагой. Под руководством матерей девочки шили платья для кукол — совсем как настоящие. Хороший вкус воспитывался и через игру в бумажные куклы. Листы с отпечатанными куклами и нарядами помещались в газеты и журналы в виде вкладышей и были доступны людям с любым достатком. Все это тоже есть среди экспонатов.