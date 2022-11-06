Почему минута молчания длится не минуту

Известно, что минутой молчания называют один из традиционных траурных ритуалов. Тишина, которая наступает в ходе минуты молчания, помогает участникам траурной церемонии сконцентрироваться, чтобы осознать трагичность случившегося. Однако чаще всего минута молчания длится меньше 60 секунд, а в Англии, например, целых две минуты. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.

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Давайте сначала вспомним, что происходит в минуту молчания. Так, всем, кто разделяет общее горе, необходимо снять головные уборы, преклонить головы и на время замолчать. Обычно на мероприятиях объявляют как начало, так и конец минуты молчания.

Если говорить о первом в истории упоминании "минуты молчания", то оно датируется 13 февраля 1912 года. В этот день португальский сенат объявил 10 минут тишины, чтобы почтить память умершего министра иностранных дел. А первое регулярное введение этого ритуала было зафиксировано в Южной Африке. В Кейптауне в 1918 году ежедневно проводились две минуты молчания. Первая была посвящена солдатам, вернувшимся с Первой Мировой войны, а вторая — памяти всех тех, кто не вернулся.