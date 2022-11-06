Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Почему минута молчания длится не минуту

Мария Иглина

Известно, что минутой молчания называют один из традиционных траурных ритуалов. Тишина, которая наступает в ходе минуты молчания, помогает участникам траурной церемонии сконцентрироваться, чтобы осознать трагичность случившегося. Однако чаще всего минута молчания длится меньше 60 секунд, а в Англии, например, целых две минуты. "Рамблер" расскажет, почему так происходит.

Почему минута молчания длится не минуту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Давайте сначала вспомним, что происходит в минуту молчания. Так, всем, кто разделяет общее горе, необходимо снять головные уборы, преклонить головы и на время замолчать. Обычно на мероприятиях объявляют как начало, так и конец минуты молчания.

Как работают частные детективы в России

Если говорить о первом в истории упоминании "минуты молчания", то оно датируется 13 февраля 1912 года. В этот день португальский сенат объявил 10 минут тишины, чтобы почтить память умершего министра иностранных дел. А первое регулярное введение этого ритуала было зафиксировано в Южной Африке. В Кейптауне в 1918 году ежедневно проводились две минуты молчания. Первая была посвящена солдатам, вернувшимся с Первой Мировой войны, а вторая — памяти всех тех, кто не вернулся.

Сейчас часто можно заметить, что минута молчания длится вовсе не 60 секунд, а, например, всего 25 секунд. Дело в том, что этот жест носит, скорее, символический характер. Минута молчания длится 60 секунд крайне в редких случаях.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители