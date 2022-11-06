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2 часа назад

Женщина не смогла стереть грим после Хеллоуина и испугалась идти на работу

Lenta.ru

Блогерша купила переводные татуировки для лица, которые решила использовать в качестве устрашающего грима на Хеллоуин, и не смогла быстро удалить их с кожи после праздника. Своей историей она поделилась в личном TikTok-аккаунте, который насчитывает более 17 тысяч подписчиков.

Женщина не смогла стереть грим после Хеллоуина и испугалась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для вечеринки 46-летняя Элизабет Роуз выбрала образ сумасшедшего клоуна. Так, при подготовке она нанесла на лоб тату в виде разошедшегося шва, а на всю нижнюю половину лица — изображение оскала с желтыми зубами. «Наклеила временные татуировки, чтобы немножко отпраздновать Хеллоуин. Точно такие же наклеила семилетней внучке. Звонит моя дочь и спрашивает: "Как это стереть?" Не должно же это быть так трудно?» — осведомилась женщина в ролике.

На последующих кадрах героиня материала попыталась избавиться от грима с помощью резиновой губки, но ее усилия оказались безуспешными. Роуз испугалась, что в таком виде ей придется идти на работу. «Черт побери, у меня же завтра встречи!» — посетовала она.

В комментариях к посту другие пользователи соцсети принялись советовать различные методы решения проблемы: большинство из них предложили блогерше воспользоваться жидкостью для снятия лака. В результате вывести татуировки с лица ей помогла мицеллярная вода.

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