Зачем Сталин в 1943 году изменил форму красноармейцев

В феврале 1943 Красная Армия радикально меняет свой внешний вид. Главное нововведение – на гимнастерках появляются исчезнувшие после революции погоны, более разнообразной в цвете и покрое становится и сама форма.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Тенденция к изменению обмундирования Красной Армии наметилась еще летом 1941 года. Тогда была запущена программа по обеспечению личного состава теплыми вещами на зиму: в основном одежда поступала от населения и со складов, одновременно налаживалось массовое промышленное производство формы. Важно было соблюсти три принципа: проще, удобнее, дешевле.

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15 января 1943 года нарком обороны Сталин издает приказ No25 «О введении новых знаков различия и изменениях в форме одежды Красной Армии». Изменения должны были вступить в силу в кратчайшие сроки – с 1 по 15 февраля, однако вплоть до лета 1943 года отдельные бойцы танковых и авиационных частей носили старую форму.

Газета «Красная Звезда», комментируя указ, писала, что это важное событие в жизни армии, так как оно призвано способствовать дальнейшему укреплению воинской дисциплины и воинского духа. Издание также обращало внимание на то, что нововведение подтверждает славную преемственность традиций и бережное отношение к истории, богатой ратными подвигами наших отцов и дедов.

Погоны, как отмечали фронтовые газеты, это не только элемент одежды, но и атрибуты воинского достоинства и чести. Внешне новые советские погоны напоминали царские, небольшие различия касались материалов, расцветки и формы. К примеру, офицерские погоны стали пятиугольными, шестиугольные были сохранены лишь для генералитета. Как и в царской армии, на погоны советского образца наносились знаки различия: цвета просветов и окантовок соответствовали роду войск, а размер и число звезд обозначали звание.

Видоизменились в новой форме и гимнастерки. Теперь вместо отложных воротников появились стоячие, которые застегивались сквозными петлями. Гимнастерки рядового и сержантского состава не предполагали карманов, для офицеров делались внутренние карманы, прикрытые клапанами.

Нововведения в форме для красноармейцев коснулись и камуфляжной одежды, которую в первую очередь использовали разведчики, снайперы и горные войска. Камуфляж, представленный в различных цветовых комбинациях, имел свободный покрой, что позволяло носить его поверх униформы и снаряжения.

Переодевание советской армии было лишь частью больших изменений, параллельно с этим военное руководство ужесточило требования к внешнему виду солдат и офицеров. Небритого, носящего мятую одежду и грязную обувь красноармейца теперь могли строго наказать. Намного жестче стали пресекаться любые проявления расхлябанности, недисциплинированности и неуставного поведения. С этого времени крайне редко можно было встретить военнослужащего, расхаживающего с вещмешком по рынку или разъезжающего на ступеньках трамвая. Советский военный должен был стать гордостью нации и образцом поведения в обществе.

Германская пропаганда пыталась внушить населению оккупированных территорий, что все нововведения, которые затеял Сталин, лишь демонстрируют его беспомощность. «Видя, что Красная Армия плохо его защищает, видя, что близится гибель его власти Сталин совсем обалдел от страха и пускается на такие штуки, что делается смешно, и удивительно», — писалось в одной из немецких листовок.

Действительно, сталинcкий указ вышел в то время, когда коренной перелом в войне еще не случился. Немецкая военная машина располагала достаточными ресурсами для возобновления наступления. Однако, едва ли стоит приписывать этому событию роль, которую в июле 1942-го сыграл приказ №227 — «Ни шагу назад».

Тем не менее указ от 15 января 1943 года носил в том числе и идеологический оттенок. Генерал Андрей Хрулев, отвечавший в годы войны за тыловое обеспечение войск, в своих воспоминаниях указывал, как долго и мучительно он подбирал и отправлял на согласование Верховному главнокомандующему новые варианты армейской формы. Существует легенда, что рассматривая их, и отмечая схожесть с императорской армией, Сталин тогда шутливо заметил Калинину: «Хрулев предлагает старый режим». На это «всесоюзный староста» ответил, что молодое поколение уже не помнит прежнего, а форма, которая нравится молодежи, может сыграть положительную роль в борьбе с фашизмом.

В это же время была разработана новая система ранжирования военнослужащих, которая во многом напоминала царскую – изменились лишь названия. Так, подпоручик стал лейтенантом, а штабс-капитан – просто капитаном. Возродилась и традиция различий офицерских званий согласно количеству и размеру звезд на погонах: старшие офицеры по сравнению с младшими имели увеличенные звезды.

Историки допускают, что изменения были своеобразной попыткой воссоздания офицерского сословия, которое было в императорской армии, а появление погон должно было стать символом офицерского авторитета. Неслучайно с конца 1942 года слово «офицеры» все чаще стало использоваться при официальных обращениях, в частности, на торжественных мероприятиях, хотя в нормативных актах оно было закреплено лишь после войны.