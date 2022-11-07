Тигровые акулы измерили крупнейший на земле подводный лес

Ученые Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) применили инновационный метод исследования морских глубин. Они прикрепили камеры и трекеры к спинным плавникам тигровых акул, сообщает Nature Communications.

Фото: Мир24 Мир24

Многочасовые снимки морского дна, проведенные таким образом, позволили точно определить площадь подводного «леса» из водорослей в Карибском море. Результаты показали, что он простирается на 92 тысячи квадратных километров – это крупнейшая известная на данный момент экосистема морских растений.

Ученые пояснили, что исследование заросших водорослями лугов является непростой задачей. Они расположены в глубоких или мутных водах, и их далеко не всегда могут обнаружить самолеты или спутники. Поэтому площадь леса в Карибском море долгое время не могли установить – ее оценивали в пределах от 160 тысяч до 1,6 млн квадратных километров.

Дайверы изучают подводный мир во время погружений, но этот подход является дорогостоящим и весьма медленным. Тигровые акулы же являются быстрыми и высокомобильными существами, которые много времени проводят в зарослях. В отличие от людей, им не требуется постоянно подниматься на поверхность. В период с 2016 по 2020 год ученые закрепили записывающую аппаратуру на плавниках семи акул. Камеры были закреплены биоразлагаемыми стяжками и быстрорастворимым шарниром. Через шесть часов шарнир разрушился в морской воде, и камера всплыла на поверхность, где исследователи ее перехватили.

Авторы научной работы подчеркнули важность изучения морских лесов. Они являются домом для многих видов рыб, змей и ракообразных, предотвращают береговую эрозию, а также являются крупными поглотителями углерода, внося важный вклад в сохранение климата.