Кого Королев хотел отправить в полет вместо Терешковой

Валентина Владимировна Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом, совершив свой полет с позывным «Чайка». Почти трое суток она находилась на орбите в кабине, которую даже конструкторы называли «консервной банкой» из-за тесноты. Терешкова прославилась на весь мир, Советский Союз совершил еще один прорыв в «космической гонке», первым отправив на земную орбиту женщину. Однако, как стало известно относительно недавно, специалисты, готовившие полет, оценивали его результаты не столь радужно. И дело, как принято считать, именно в Терешковой. Или нет?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как было решено создать женский космический отряд

Видео дня

Кому пришла в голову идея отправить в космос женщину, сейчас сказать довольно сложно. Одни настаивают на том, что мысль эта возникла у самого генерального конструктора Королева. Еще говорят, что, вроде бы, Герман Титов, побывав в США, привез оттуда известие о том, что в американском обществе бродит идея о женском космическом полете. По другой версии, этот вопрос поднял генерал-лейтенант Каманин, который сопровождал Гагарина в его зарубежном турне, и слышал, как на пресс-конференциях Гагарина спрашивали: когда в космос полетит женщина? Свою роль сыграла и шумиха, поднятая в США вокруг летчицы Джерри Кобб, которая стремилась стать участницей американской космической программы. Кобб в американский отряд космонавтов включена не была, но «звоночек» для советской стороны «космической гонки» прозвенел. А ну как американцы, отстав с запуском первого мужчины в космос, опередят СССР с запуском первой женщины?

Так или иначе, но к весне 1962 года в нашей стране был сформирован первый женский космический отряд. В ВВС женщины-пилоты тогда не служили. По этой причине отбор кандидаток проводили о линии ДОСААФ. Отбирали среди летчиц и парашютисток. Критерии отбора были следующие: возраст – не старше 30 лет, рост – не выше 170 сантиметров, опыт прыжков с парашютом. Первоначально к рассмотрению были представлены почти 60 личных дел. После дотошного обследования в госпитале, остались пять молодых женщин. Им присвоили воинские звания – младший лейтенант – и стали готовить к полету.

Кем были космические «сестры» Терешковой?

В женский отряд космонавтов вошли: Жанна Еркина (22 года), Татьяна Кузнецова (20 лет), Валентина Пономарева (28 лет), Ирина Соловьева (24 года), Валентина Терешкова (25 лет). Все они, кроме Пономаревой, были незамужними и бездетными. Только Пономарева имела семью и ребенка. Она же, единственная из всех имела высшее образование по специальности инженер-механик ракетных двигателей. И она же, Пономарева, единственная из всех кандидаток, была пилотом, освоив самолеты По-2 и Як-18. Знакомство остальных девушек с авиацией ограничивалось прыжками с парашютом.

В отряде космонавтов к женской группе с легкой руки галантного Гагарина приклеилось прозвище «березки». Такой позывной они сохранили на все время перед полетом.

Подготовка была очень жесткой, без скидок на женские слабости. Те, кто готовил девушек к полету, справедливо полагали, что космос таких скидок точно делать не будет. Прежде всего, новоиспеченным лейтенантам, которые до этого были совершенно гражданскими барышнями, пришлось пройти «курс молодого бойца». Собственно, космическая подготовка, по признанию специалистов, была даже несколько избыточной. Космонавтов готовили к перегрузкам и стрессам «с запасом», имея в виду условия несколько более тяжелые, чем в реальном полете.

«Березок» крутили на центрифуге, испытывали их на прочность в термокамере – нужно было в летном комбинезоне и в меховых сапогах находиться при температуре +70 градусов. По 10 суток каждая провела в сурдокамере – помещении, изолированном абсолютно от всех звуков. Испытание невесомостью проходило на самолетах МиГ-15. Как известно, при определенных условиях в таких самолетах на короткое время возникает эффект невесомости. Очень много внимания было уделено прыжкам с парашютом. «Березки» прыгали в скафандрах и на сушу, и на воду.

После всех испытаний медики отобрали троих – Пономареву, Соловьеву и Терешкову. Стать первой женщиной-космонавтом предстояло одной из них, две другие готовились на роль дублеров. Однако, кто именно полетит, не могли решить до последнего.

Лучше всех показала себя в период предполетной подготовки Валентина Пономарева. Однако, когда принималось окончательное решение, против ее кандидатуры категорически выступил Гагарин. Он заявил, что можно рисковать жизнями мужчин, и, хоть это и крайне нежелательно, жизнями, как он выразился «холостых девчонок». Но никто не имеет право рисковать жизнью женщины-матери.

Нужно сказать, что отбор велся не только по медицинским показателям и личностным качествам, таким, как скорость реакции, смелость и умение хладнокровно вести себя сложных ситуациях. Выбирали и по внешним данным, по дикции, по умению держать себя на людях. Ведь первой женщине-космонавту предстояло стать публичной фигурой, ездить по миру, много выступать и давать интервью.

Окончательный выбор сделал, как принято считать, Хрущев. Это он из трех предложенных снимков выбрал фото Вали Терешковой. Может быть, она просто понравилась Никите Сергеевичу, а может быть, свою роль сыграло безупречное происхождение Терешковой – из рабочей семьи, сама в прошлом ткачиха.

Как проходил полет

Теперь уже не секрет, что полет первой женщины-космонавта прошел не совсем так, как было запланировано. Терешкова, отлично проведя старт, затем почувствовала себя плохо, жаловалась на тошноту и недомогание, провалила едва ли не всю программу полета. Один раз перепугала насмерть всех, не выйдя вовремя на связь. Оказалось, что она попросту заснула.

Дело, по всей видимости, в том, что старт «Востока-6», на котором летела Терешкова, был несколько раз отменен из-за различных причин. А женский организм имеет свои особенности. Медики рассчитали, в какие дни месячного цикла женщине проще всего справиться с перегрузками. Но, поскольку старт состоялся позже, Валентина была не в лучшей форме. То же касается и невыполнения части полетной программы. Была допущена ошибка в расчётах, и в результате Терешкова так и не смогла сориентировать корабль по тангажу. Это не было критичным, поскольку садился «Восток-6» в автоматическом режиме. Но седых волос Королеву и всем, кто был с ним, неудачи Терешковой, безусловно, прибавили.