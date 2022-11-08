Как запускали атомную программу СССР

«Не привык жаловаться, но, если бы я стал вам рассказывать, в каком состоянии находится наша страна, вы бы тут прослезились». Это слова Иосифа Сталина, он произнес их 25 июля 1945 года на заседании Потсдамской конференции. Потери Советского Союза после войны были огромны. 1710 сожженных и разоренных городов, 70 тысяч сел и деревень, 6 миллионов уничтоженных зданий, 27 миллионов погибших. Средств для того, чтобы быстро восстановить разрушенную страну, отчаянно не хватало. А союзники, которые могли бы прослезиться на Потсдамской конференции, в это же время готовили новую атаку на СССР. Советское правительство об этом знало. Тогда решили: должны быть затрачены несметные средства для того, чтобы создать атомную промышленность – вооружение, способное защитить страну от нападения.

Фото: ROSATOM ROSATOM

Материал подготовлен совместно с телеканалом «История».

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Исследования атома

Работы по исследованию атомного ядра и созданию атомного оружия в нашей стране начались еще до Великой отечественной войны. В 1930-х годах были созданы научные центры по изучению атомного ядра и изотопов, радиоактивных элементов. Такие центры существовали в Москве, Ленинграде, в Харькове, Киеве, Минске. Циклотрон, который был создан под руководством Курчатова и Алиханова в Радиоинституте, другие исследования. Например, в 1940-м году Флеров и Петржак открыли самопроизвольное деление ядра урана. В том же году ученые Харитон и Зельдович узнали, что необходимо для того, чтобы ядерный процесс был непрерывным, носил характер цепной реакции. Тогда академики Вернадский, Хлопин и Ферсман обратились в Президиум Академии наук с тем, чтобы создать комиссию по изучению атомного ядра. Комиссия была создана, и она подготовила план научных работ на 41-й год. Однако началась война, планы были сорваны.

Что доложила разведка

Вскоре пришли известия о том, что и в Германии, и в Соединенных Штатах ведутся работы по созданию атомного оружия. Советские разведчики стали добывать информацию из США о том, что делается в этом направлении. Полученные сведения отправляли в Наркомат внутренних дел. А нарком внутренних дел Берия передавал все Сталину. Одновременно Берия внес предложение о том, чтобы в СССР была создана группа ученых, которые занялись бы исследованиями в этом направлении. Сталин поддержал это предложение, но шла война. Разумеется, сразу этим не смогли заняться. Лишь 28 сентября 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, было подписано Постановление Государственного Комитета Обороны №2352 о начале работ в области урана. Кстати, с 2005 года, этот день – 28 сентября – отмечается как день работников атомной промышленности в нашей стране.

Старт работ

В начале января 1943 года было принято решение о том, чтобы начать разработки урановой руды в пределах Советского Союза, а в феврале – о создании Центра по подготовке к созданию атомного оружия. Научным руководителем был назначен Игорь Васильевич Курчатов. Работы начались, но шли не так быстро, как хотелось. В США размах был намного серьезнее: они вкладывали больше средств в свою программу, создавали центры, которые обрастали целыми закрытыми городами. Все было засекречено. Даже вице-президент Трумэн не знал, что делается по проекту «Манхэттен». В курсе был только президент Рузвельт, военные министры и узкий круг ученых.

В Советском Союзе кругом ученых пока все и ограничивалось. Но вскоре было подготовлено постановление о подготовке кадров для лаборатории, которую возглавил Курчатов. Потом она превратилась в Московский инженерно-физический институт. В это время пришли сведения, что в Соединенных Штатах уже готова конструкция атомного оружия. В апреле 45-го Курчатов получил доставленный нашими разведчиками план конструкции атомной бомбы. Но для того, чтобы претворить этот план в реальность, нужны были материалы и знания, как сделать эти материалы. Многое приходилось начинать с нуля. Допустим, требовался плутоний-239. Такого вещества нет в природе. Он получается только в результате распада уранового ядра. Для этого в лаборатории требовались новые установки. Курчатов обратился к Сталину с просьбой увеличить ассигнования на строительство лаборатории. Сам факт прямого обращения к главе государства означал, что Молотов не слишком оперативно решает эти вопросы.

В июне 1945-го года Курчатов снова лично обратился к Сталину, чтобы вместо Молотова атомными делами руководил Берия. 20 августа, уже после взрыва в Аламогордо и после бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, был создан специальный комитет, который занялся атомными делами. Возглавил комитет нарком внутренних дел Лаврентий Павлович Берия. Кроме того, в Комитет было введено три ученых – Иоффе, Курчатов и Капица. Было создано КБ-11 при лаборатории Курчатова, которая занималась конструкцией атомной бомбы. На заводе Министерства сельского хозяйства в городе Сарове построили первый оружейный центр, где и создавалась атомная бомба. Кроме того, как и по проекту «Манхэттен», по всей стране создавались атомные предприятия, которые обрастали закрытыми городами, где жили сотрудники. Города носили вымышленные названия, которые нигде не были обозначены на карте. В них работали лучшие ученые нашей страны.

Реакция Запада

На Западе не верили в успех СССР. В 1948-м году в журнале «Лук» опубликовали статью с заголовком: «Когда Советский Союз создаст атомное оружие?» Там говорилось, что Москва не сможет быстро получить достаточное количество плутония. Прогнозировали не ранее 1954-года. Написано все было очень обоснованно, основательно. Вот только уже в августе 49 года Советы испытали свою атомную бомбу. А за несколько дней до этого Харитон и Курчатов доставили заряд в Кремль лично Сталину. Он посмотрел, потрогал этот заряд и одобрил подрыв. Об этом ничего не было сказано в советской печати. Лишь 25 сентября появилось сообщение ТАСС, в котором говорилось, что Советское правительство, имея атомное оружие, тем не менее выступало и выступает за запрет его применения. Атомной монополии США пришел конец. С конца 1949 года Советский Союз начал создавать ядерный щит, который до сих пор оберегает Россию.