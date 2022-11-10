Акулы становятся крупнее и злее после встреч с людьми

Группа ученых из Бразилии и США провела исследование и выяснила, что тигровые акулы из-за частых контактов с людьми становятся агрессивнее и крупнее, пишет издание Naked Science.

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Специалисты наблюдали за рыбами на Тигровом пляже, который находится на Багамских островах и очень популярен у туристов. Карибское море там неглубокое и чистое, поэтому туда нередко приплывают акулы сразу нескольких видов –лимонных, багамских рифовых, бычьих и других.

Выяснилось, что акулы, чаще всего появляющиеся на этом пляже, были крупнее других сородичей, а уровень их гормонов был в три – 16 раз выше.