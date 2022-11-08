На снимках 30-х годов нашли "путешественницу во времени" с мобильным

В сети появились кадры со съемки 30-х годов с изображением женщины, в руках которой конспирологи заметили телефон. Об этом сообщает The Mirror.
На кадрах киноленты 1937 года внимание неравнодушных зрителей привлекла женщина, которая, по их мнению, выделяется на фоне остальных своим нарядом и прибором в руке.
На женщине одето платье с короткими рукавами и черная шляпка, которые по фасону не вписываются в общую стилистику остальных образов у изображенных на снимке. Более того, в руках она держит что-то напоминающее современный мобильный телефон, хотя впервые они появились лишь через 50 лет после съемок этого фильма.
История с женщиной из прошлого с телефоном в руке спровоцировала бурную дискуссию внутри конспирологических сообществ, согласно данным The Sun. Некоторые предположили, что это настоящая путешественница во времени, однако никакой информации о том, что это за женщина и с кем она говорит, нет.
Ранее, в июле 2021 года, издание The Mirror сообщило, что человек, называющий себя «путешественником во времени из 5000 года» предупредил о ближайшем будущем человечества. Мужчина предрек, что целые города якобы окажутся под водой из-за изменения климата, и у него есть снимки, доказывающее это.