Историк рассказал, как США использовали секс для мотивации солдат в Первой мировой войне

Кембриджский историк выпустил статью, в которой рассказал, что во время Первой мировой войны США использовали сексуальную мотивацию для своих солдат. Например, нарочно нанимали привлекательных медсестёр или запрещали проституцию.

Во время работы историк проанализировал действия США в тот период. Так, Минобороны тогда ввело запрет на проституцию, чтобы якобы вызвать неудовлетворённое сексуальное желание. Далее его всячески стимулировали: нанимали на работу с военными привлекательных женщин. В то же самое время американкам, живущим неподалёку от тренировочных лагерей солдат, говорили следить за дочерями и не допускать случайных связей. Также были аресты «сексуальных преступниц», женщин, которые вступали во внебрачные связи с солдатами.