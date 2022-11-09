30 лучших цитат для любителей кошек

Если вы подбираете милую подпись к фотографии с вашим котиком в соцсетях или просто сегодня испытываете особенную любовь к своему пушистому другу, делимся с вами цитатами известных кошатников, которые точно понимают, что вы чувствуете.

Фото: Petstory Petstory

“У котят есть очень странная привычка… что бы вы им ни сказали, они всегда отвечают “муррр”, — Льюис Кэрролл, писатель.

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“Кошки — главные гурманы, когда речь идёт о комфорте”, — Джеймс Хэрриот, известный ветеринар, автор книг о котах.

“Кошки — существа загадочные, как легенды и сказания”, — Вальтер Скотт, писатель.

“Люби меня. Корми. И никогда не бросай”, — Гарфилд, известный мультипликационный кот.

“Если бы человека можно было скрестить с кошкой, человек стал бы лучше. Но это бы сильно ухудшило кошку”, — Марк Твен, писатель.

“Я изучал много философских трудов. А ещё я изучал кошек. Мудрость последних оказалась выше”, — Ипполит Тэн, философ и критик.

“В древние времена люди боготворили кошек. И они этого не забыли…”, — Терри Пратчетт, писатель.

“У кошек есть всё: воздыхатели, бесконечный сон и компания, когда она им нужна”, — Род Маккюэн, певец.

“Какой подарок может быть лучше любви кошки?”, — Чарльз Диккенс, писатель.

“Время, проведённое с кошкой, никогда не потрачено впустую”, — Зигмунд Фрейд, ученый, психолог.

“То, как мы относимся к кошкам, определяет наше место в раю”, — Роберт Хайнлайн, писатель.

“Есть только два способа спастись от жизненных тягот: музыка и кошки”, — Альберт Швайцер, теолог и врач.

“Кошки абсолютно честны в своих чувствах. Люди по разным причинам могут скрывать истинные эмоции, а вот кошка не сделает этого никогда”, — Эрнест Хемингуэй, писатель.

“Если вас “приютила” кошка, с этим ничего не поделать, можно только смириться”, — Т. С. Элиот, поэт.

“Кот, урчащий у вас на коленях, может вылечить куда лучше любого лекарства, так как он лечит энергией любви и удовольствия”, — Святой Франциск.

“Добрых людей с добрыми глазами очень мало, зато прекрасные кошки с великим изяществом прогуливаются по переулкам вселенной”, — Чарльз Буковски, писатель.

“Человечество делится на две группы: на любящих кошек и на обделенных жизнью”, — Франческо Петрарка, поэт.

“Даже самое маленькое из кошачьих — совершенство”, — Леонардо да Винчи, художник, изобретатель.

“Чужая душа — потёмки, ну а кошачья — тем более”, — Антон Чехов, писатель.

“Я верю, что кошки — сошедшие на землю духи. По-моему, они способны ходить по облаку, не проваливаясь”, — Жюль Верн, писатель.

“Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку”, — Бернард Шоу, писатель, драматург.

Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку

“Бог создал Кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить”, — Виктор Гюго, писатель.

“Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят “ты”, хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта”, — Михаил Булгаков, писатель.

“В кошке я вижу женщину с вечно изменчивой чуткой душой”, — Джакомо Казанова, авантюрист, путешественник и писатель.

“В доме, где появилась одна кошка, обязательно появится другая”, — Эрнест Хемингуэй, писатель.

“Кошки иногда кажутся нам странными, потому что мы их не понимаем, или потому что они, наоборот, напоминают нам нас самих?”, — Джон Стейнбек, писатель.

“Женщины и кошки делают то, что им нравится. А мужчинам и собакам остаётся только смириться и наблюдать”, — Роберт Хайнлайн, писатель.

“Мяу” — это “гав” на кошачьем”, — Джордж Карлин, комик.

“Мне нравятся кошки, потому что с ними я могу полностью насладиться ощущением того, что я дома: со временем они становятся видимым воплощением его души”, — Жан Кокто, режиссёр.