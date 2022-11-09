Как промах на охоте создал книгу рекордов Гиннесса

«Книга рекордов Гиннесса», пожалуй, самое известное и продаваемое издание после Библии – она и сама входит в свою книгу как рекордсмен по тиражам. Там собраны все достижения, которые только случались на планете Земля, причем как естественные, природные, так и самые нелепые. Одним словом, всё самое, самое, самое – 9 ноября отмечается Всемирный День рекордов Гиннесса.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Попасть в это издание — гарантированно стать знаменитостью. Поэтому чудаки со всего света выдумывают самые различные поводы, чтобы оказаться на заветных страницах. А между тем, начиналась она как вполне академическое издание энциклопедического толка.

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И поводом послужил спор на зоологическую тему. Если быть еще точнее – орнитологическую. Затеял его управляющий пивоваренной компанией «Гиннесс» Хью Бивер со своими друзьями-охотниками. «Гиннесс» — начиналась как рядовая пивнушка в ирландском Дублине, открытая в 1759 году. Со временем она набрала популярность, а к середине XX века это уже была большая корпорация, которая продавала продукцию по всему миру. То есть очень богатая организация, которая могла себе позволить многое, в том числе и проведение научных исследований.

Но вначале о самом споре. Случился он в 1951 году на ужине, который устроила компания «Воксфорд» для охотников. Среди них был и Хью Бивер. Ему только что не повезло – он так и не смог подстрелить птичку золотую ржанку. Естественно, это стало предметом дружеских шуток. Оправдываясь, Бивер заявил, что в его промахе нет ничего удивительного, ведь ржанка самая быстрая птица. Друзья не согласились, по их мнению, самой скоростной был шотландский тетерев. Спор так и не был разрешен, так как не смогли найти достаточных сведений.

Через несколько лет у Бивера состоялся схожий спор с одним из посетителей паба. И тут он понял, что за кружечкой пива споры возникают частенько, а разрешить их в ту доинтернетную эпоху было сложно, или как в его случае с птичкой, почти невозможно – не было сведений. А значит такой справочник в пабе однозначно должен сыграть на популярности заведений «Гиннесса».

Это практическая часть идеи Бивера, которая объясняет почему в названии книги рекордов впоследствии появился Гиннесс. Но и простое человеческое любопытство тоже обуревало – ведь прошло уже несколько лет с момента того самого ужина, а спор так разрешить и не удалось.

Тогда он обратился к двум братьям, которые владели информационным агентством – Норрису и Россу Макуиртерам. Целый год они собирали необходимые данные, перечитали кучу научных статей, опросили невероятное количество специалистов. Причем у последних они не спрашивали информацию, а просили проверить добытую ими на достоверность. И наконец выдали, вне всякого сомнения, выдающийся энциклопедический труд в 198 страниц.

Правда, название для справочника выбрали длинноватое, достойное средневекового талмуда или в стиле Даниэля Дэфо, полное название книги которого тоже не ограничивается «Робинзон Крузо» и состоит в русском переводе из 49 слов. Называлась работа Макуиртеров «Книга превосходных степеней. О самом высоком и низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громким, горячем, холодном, сильном».

Вышла книга в августе 1955 года, 27 числа ее презентовали. Первый тираж был относительно скромным – пять тысяч экземпляров. Наверное, Бивер, действительно думал, что она будет интересна лишь разгоряченным пивом спорщикам в пабах. Но вдруг стала невероятно популярной, пришлось бешено допечатывать дополнительные тиражи и уже через несколько месяцев, к 1956 году, было издано более 5 миллионов экземпляров!

И это при том, что первые книги действительно носили исключительно академический характер справочника.

И только позже туда стали добавлять и прочие рекорды. Рубрика «Знания», в которой собраны научные достижения людей, «Технологии», «Искусство», «Спорт», «Богатство», «Человек» и все его уникальные возможности. В рубрике «Опасность» рассказывается о войнах, катастрофах, стихийных бедствиях, а в рубрике «Отвага» о покорителях природы, путешественниках, тех, кто совершил подвиги.

В разделе «Слава» собраны сведения о наградах и звездах, но самой известной стала часть «Достижения» – это там надо искать всех рекордсменов по поеданию бургеров, снайперов по плевкам и прочих несуразностей. Для этой части есть три основных критерия – достоверность, побиваемость (рекорд можно побить) и достижение не может быть обычным делом, на которое способны все.

Сейчас «Книга рекордов Гиннесса» издается в более чем 100 странах мира и на 20 языках. Каждый год обновленное издание выходит в октябре-ноябре, 9 ноября 2005 года свет увидело юбилейное, 50-е издание – с тех пор и отмечается в эту дату День рекордов Гиннесса.