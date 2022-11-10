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1 час назад

Фанаты Илона Маска построили статую в его честь

Газета.Ruиещё 1

Фанаты Илона Маска построили статую в его честь, пишет LADBible. Они планируют передать инсталляцию лично миллиардеру и надеются, что он поставит ее рядом со своим офисом.

Фанаты Илона Маска построили статую в его честь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Статуя представляет собой голову предпринимателя, сидящую на ракете. Стоимость скульптуры обошлась создателям примерно в $600 тысяч. Фанаты надеются подарить ее лично Маску и надеются, что он поставит ее в своем офисе Tesla в Техасе.

Огромная алюминиевая инсталляция высотой 1,7 метра была создана канадскими скульпторами по металлу Кевином и Мишель Стоун. На выполнение работы у пары ушло около 700 часов.

«Большинство людей думали, что мы никогда этого не сделаем, но после года строительства пришло время принести это домой Илону», — прокомментировали авторы идеи.

Ранее Илон Маск перечислил девять книг, которые помогли стать ему миллиардером.

Истории,Илон Маск,
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