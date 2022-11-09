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2 часа назад

Две нижегородские школьницы выиграли миллион рублей

В городе N

Ученицы нижегородского лицея № 82 Вероника Целунова и школы № 187 Арина Кобозева выиграли миллион рублей, став победительницами третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского движения «Вдохновители».

Две нижегородские школьницы выиграли миллион рублей
Фото: В городе NВ городе N

В проекте принимали участие более 1,5 млн учащихся 10 — 11 классов со всей страны. Нижегородкам удалось обойти своих соперников. В качестве приза они также получили специальную путевку «Больше Чем Путешествие», которая дает им возможность совершить туристическую поездку в один из регионов России.

Обе девушки также стали участницами нижегородского этапа Всероссийского проекта «Маршрут Вдохновения». В августе текущего года они в течении шести дней общались с известными российскими учеными, предпринимателями и общественными деятелями, что помогло им определиться с вектором своего развития, осознать и усилить свои сильные стороны.

Финальную часть своего проекта для конкурса «Большая перемена» я придумала, находясь на «Маршруте Вдохновения». Участники движения смогли зажечь во мне огонь и подарить веру в себя. Мне кажется, это было решающим фактором. Хочется, чтобы другие подростки из Нижнего тоже верили в свои силы и не боялись запускать свои проекты, — отметила Вероника Целунова.

Напомним, ранее нижегородский школьник стал полуфиналистом шоу «Умники и умницы».

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