Археологи связали татуировки на мумиях с защитой от смерти при родах

«Я надеюсь, что больше ученых найдут доказательства татуировок, чтобы мы могли увидеть, является ли то, что происходит в этой деревне, уникальным или частью более широкой традиции древнего Египта, которую мы просто еще не обнаружили», — сказала Остин.