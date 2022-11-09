Археологи связали татуировки на мумиях с защитой от смерти при родах

Найденные при раскопках женские мумии хранят следы татуировок. Исследователи Энн Остин и Мари-Лис Арнетт связывают их с практикой защиты во время родов. Археологи выдвинули предположение, что найденные в Дейр-эль-Медине статуэтки и татуировки связаны с древнеегипетским богом Бесом.
По поверьям египтян, он защищал женщин и детей, обычно во время родов. Материалы для исследования были получены из двух гробниц в 2019 году, передает Planet Today.
«Я надеюсь, что больше ученых найдут доказательства татуировок, чтобы мы могли увидеть, является ли то, что происходит в этой деревне, уникальным или частью более широкой традиции древнего Египта, которую мы просто еще не обнаружили», — сказала Остин.
Эксперты пришли к заключению, что татуировки были визуально связаны с образами защиты и очищения. Нанося их, матери стремились защитить себя и своих новорожденных.