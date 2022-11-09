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56 минут назад

Биологи обнаружили, что осьминоги умышленно кидаются грязью друг в друга во время конфликтов

Газета.Ru

Ученые из Сиднейского университета впервые обнаружили, что осьминоги могут умышленно бросаться друг в друга мусором во время конфликтов. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Биологи: осьминоги кидаются грязью друг в друга во время конфликтов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи зафиксировали поведение мрачных осьминогов Octopus tetricus в Джервис-Бей (Австралия) в 2015 и 2016 годах с помощью подводных видеокамер. Они проанализировали 24-часовую видеозапись и выявили 102 случая бросания мусора в группе из примерно десяти осьминогов. Осьминоги собирали ил или раковины, а затем выпускали их с мощной струей воды из своего сифона.

Для выполнения бросков осьминогам приходилось перемещать сифон в необычное положение, что позволяет предположить, что такое поведение было преднамеренным. До 66 % бросков осуществили самки. Около 50% случаев произошли во время взаимодействия с другими осьминогами, а в 17% случаев бросок достиг второго осьминога. Осьминоги могут менять окраску своей кожи, при этом темные цвета обычно ассоциируются с агрессией.

Исследователи обнаружили, что особи с темным окрасом, как правило, бросали сильнее и с большей вероятностью попадали в другого осьминога. Осьминоги, в которых бросали мусор, часто меняли свое поведение, пригибаясь или пытаясь защититься щупальцами.

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