Как российский оперативник стал легендой 1990-х

10 ноября российские полицейские отмечают профессиональный праздник. Среди тех, чья служба и опасна, и трудна, есть без преувеличения легендарные личности. Один из них — оперативник убойного отдела Алексей Чумаченко. Дерзкий, решительный и неподкупный, в начале 1990-х он весьма успешно наводил порядок в бандитском Петербурге. Чумаченко раскрывал самые запутанные преступления, а бандиты его боялись и уважали. Он прошел путь от обычного постового милиционера до лучшего оперативника Северной столицы, но его жизнь трагический оборвалась при задержании особо опасного преступника. Историю легендарного милиционера вспомнила «Лента.ру».

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«Мы с Чумаченко стали расспрашивать Виноградова, что он здесь делает, к кому именно пришел. В этот момент за нашими спинами появляется Громов, достает пистолет и говорит: "Стоять, суки!" Я потянулся за пистолетом и сразу получил выстрел в грудь, теряю сознание, падаю. Прихожу в себя — идет перестрелка: Чумаченко отстреливается, зажатый в углу, с очень неудобной позиции. Тут слышу крик — и Громов падает».(Из воспоминаний бывшего оперативного сотрудника убойного отдела УУР петербургского главка МВД АлекАлексея Денисенко)

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Алексей Чумаченко родился 5 марта 1963 года в Казахстане и провел юность в Павлодаре. Дед будущего оперативника участвовал в обороне Севастополя и был награжден Звездой Героя Советского Союза. Отец Алексея сначала работал заместителем начальника алюминиевого завода, затем стал бригадиром сварщиков.

Чумаченко рос спортивным мальчиком, занимался легкой атлетикой и всерьез увлекался дзюдо, стал в итоге мастером спорта и чемпионом Павлодара. Он мечтал о море и по окончании школы в 1980 году отправился в Херсон, подавать документы в морское училище. Но опоздал — набор закончился.

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Тогда Чумаченко поступил в строительное училище, но через год получил повестку из военкомата. Алексей попал в одесскую роту спецназа, где дослужился до старшины. После демобилизации отправился в Ленинград и стал сотрудником ППС Ленинского райотдела Северной столицы.

Чумаченко постоянно рвался в бой, потому и получил прозвище Чума. Это был заряженный комок нервов, — Анатолий Костин, бывший замначальника Управления уголовного розыска (УУР) петербургского главка МВД.

Алексей Чумаченко неоднократно признавался лучшим постовым и в своем районе, и в городе. Параллельно участвовал в спортивных соревнованиях по легкой атлетике и дзюдо в составе сборной главка. В 1985 году женился и стал отцом дочки.

Но поскольку Алексей был фанатом своего дела и постоянно пропадал на работе, его семья через несколько лет распалась

Между тем Чумаченко окончил школу милиции, после которой его пригласили в знаменитый убойный отдел на Литейном, 4. Одним из первых дел, раскрытых во многом именно благодаря Чумаченко, стало дело банды Герасименко.

Участники группировки обманом оформляли квартиры своих жертв на себя, а затем убивали хозяев. Не менее громким делом, в расследовании которого участвовал Чумаченко, стало убийство девяти членов этнической ОПГ. 21 января 1994 года их обгоревшие тела нашли в сожженном микроавтобусе Mazda, брошенном в пригороде Санкт-Петербурга.

После осмотра тел погибших судмедэксперты установили, что все они были зверски избиты, а затем расстреляны из автоматов Калашникова. За расследование резонансного дела взялся 2-й убойный отдел УУР под руководством Александра Малышева, который включил Чумаченко в состав следственной бригады.

Чумаченко действительно был опером от бога. Он мог надолго куда-то пропасть, опоздать на совещание, но потом принести такую информацию, над поиском которой перед этим несколько месяцев безуспешно работало целое подразделение, — Александр Малышев, бывший руководитель 2-го убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Оживший мертвец

Всего месяц понадобился талантливому сыщику, чтобы выйти на след убийц. После установления личностей жертв, большинство из которых были сотрудниками фирмы «Молодежный центр» («МЦ»), Чумаченко нашел автомобиль «Москвич», на котором бандиты передвигались по городу.

Машина была припаркована около офиса акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Беркут» на Земледельческой улице, принадлежавшего гостям Северной столицы из Ростова-на-Дону. 23 февраля Чумаченко прибыл в офис, в короткой схватке разоружил охранника, который пытался ему помешать, и прошел внутрь.

Оперативник быстро нашел следы недавней бойни — замытые следы крови и дырки от пуль на стенах. Прибывшие на место коллеги Алексея обнаружили в помещении оружие и боеприпасы. Опросив сотрудников «Беркута», следователи быстро выяснили, что в здании недавно произошла крупная бандитская разборка.

Ее причиной стало ДТП, в которое попали два коммерсанта: одного из них крышевали сотрудники «МЦ», другого — сотрудники «Беркута». Для разбора полетов девять сотрудников «МЦ» приехали в офис «Беркута», где их вначале избили, а затем расстреляли из автоматов.

Но тел в сожженном микроавтобусе Mazda было десять. Еще одним погибшим неожиданно оказался сотрудник «Беркута» Кирилл Баранов -- лидер ОПГ, которая крышевала бизнесменов на Финляндском вокзале.

Личность Баранова подтвердили его родители и генетическая экспертиза, после чего бандита похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.

Каково же было удивление Чумаченко, когда спустя некоторое время его агенты сообщили, что встречали в городе живого Баранова. Вскоре выяснилось, что бандит действительно жив-здоров, обзавелся поддельными документами на имя Сергея Виноградова и устроился работать в банк.

Но это вовсе не значило, что Баранов встал на путь исправления.

Зная, когда кассир привезет в Санкт-Петербург 180 тысяч долларов, он организовал дерзкий и успешный налет. Вместе с подельниками в милицейской форме бандит обманул охранников кассира, обезоружил их и похитил деньги.

Но воспользоваться добычей Баранов не успел: благодаря работе Чумаченко лидера ОПГ в конце 1994 года задержали на берегу Мойки и вскоре на долгие годы отправили за решетку. Однако в 1995 году за ним едва не последовал и сам Чумаченко. 6 января Алексей проводил в компании своего друга и партнера по единоборствам, бизнесмена Сергея Рякина.

Вечером друзья приехали в гости к общему знакомому, коммерсанту Игорю Тарабрину, который к тому же был заместителем Рякина в его фирме. Несмотря на то что встреча в доме №114 на Невском проспекте была предварительно оговорена, дверь Чумаченко и Рякину никто не открыл.

Они пытались достучаться до Тарабрина, светили фарами авто в его окно (квартира была на первом этаже), но в итоге уехали ни с чем. На следующий день Чумаченко позвонил Рякин и сказал, что их знакомый не вышел на работу. Оперативник вновь отправился на Невский проспект, заглянул в окно квартиры Тарабрина и увидел, что там горит свет.

«Это надо в Чечне в окопах воевать»

Чумаченко тут же вспомнил, что во время прошлого визита к дому Игоря в окнах его квартиры было темно. Алексей вызвал участкового, с ведома которого слесарь взломал замок в двери Тарабрина. Тело хозяина квартиры лежало в одной из комнат: ему проломили голову двумя ударами неизвестным предметом, а затем нанесли 17 ударов кортиком, висевшим над кроватью.

При этом и сам кортик, и дорогой арбалет из квартиры исчезли. Тело Тарабрина его убийцы завернули в ковер, рядом с которым лежал пустой магазин от пистолета Макарова. Эксперты установили, что бизнесмен погиб примерно в два часа ночи. Когда оперативники развернули ковер, рядом с телом они обнаружили кепку — предположительно, ее случайно обронил убийца.

На место преступления прибыл кинолог со служебной собакой, которая обнюхала найденную кепку и неожиданно для всех указала на находившегося в комнате Чумаченко. То, что головной убор был на несколько размеров больше головы оперативника, никого тогда не смутило.

У Чумаченко был 55 размер, а кепка была 60-го, она крутилась на нем, — Сергей Прокофьев, бывший замначальника убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

На беду Алексея, его опознал и один из соседей Тарабрина, который заявил следователям, что видел милиционера у квартиры Игоря в ночь убийства. Найденный магазин следователи также сочли косвенной уликой против Чумаченко: эксперты установили, что он вставлялся в пистолет несколько сотен раз, а значит, вполне мог принадлежать милиционеру.

Магазин якобы вставлялся в пистолет Алексеем не менее 500 раз, как экспертиза говорила. Но это абсурд! Это в Чечне надо сидеть в окопах и воевать, — Александр Малышев, бывший руководитель 2-го убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

«Наград больше, чем пуговиц на ширинках»

Обескураженный тем, что стал главным подозреваемым, оперативник отказался от дачи показаний, избрал своей защитой нападение и в сердцах заявил: «У меня наград больше, чем у вас пуговиц на ширинках». Оперативник знал, о чем говорил: он имел более 30 поощрений и несколько медалей «За отличную службу по охране общественного порядка».

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Последнюю на тот момент награду Чумаченко получил в 1994 году — «За оперативное мастерство, проявленное при раскрытии преступлений, связанных с большими человеческими жертвами». Однако активно копавшие под него сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОП) достижениями Алексея не впечатлились.

Моя задача, собственно, состояла в том, чтобы привести это к общему знаменателю и определиться — виновен Чумаченко или нет. То есть убивал он или не убивал. Чумаченко, на мой взгляд, был у Рякина, что называется, на содержании. Но больших денег просто так никто никому сегодня не дает — их надо отрабатывать. И Чумаченко их отрабатывал, — подполковник Владимир Полиновский, в 1995 году — сотрудник РУБОП Санкт-Петербурга.

Мотив для убийства Тарабрина, по мнению Полиновского, у Чумаченко был: якобы оперативник был штатным киллером у бизнесмена Рякина и устранял всех неугодных ему людей. В октябре 1995 года на рабочем месте Алексея провели обыск. А 1 декабря один из лучших оперативников Санкт-Петербурга был арестован и помещен в СИЗО ФСБ.

Вместе с Чумаченко задержали и его гражданскую жену, у которой пытались получить обличающие показания против него. Между тем происходившее с Алексеем буквально шокировало его коллег.

Допустим, Чумаченко совершил убийство. Что мешало ему погрузить труп в машину, имея на руках удостоверение, увезти его куда угодно Допустим, Чумаченко совершил убийство. Что мешало ему погрузить труп в машину, имея на руках удостоверение, увезти его куда угодно — за город, закопать, кинуть в водоем или еще что-то? — Александр Малышев, бывший руководитель 2-го убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

«Он милиционер, вам мало не покажется»

Спасти Чумаченко могло лишь задержание настоящих убийц коммерсанта Тарабрина. Сыщики знали, что из квартиры убитого пропал дорогой арбалет, и разместили в газетах объявления о покупке этого редкого вида оружия. Все те, кто откликались на объявление, попадали под подозрение: за ними устанавливали слежку.

Попутно сотрудники УГРО допрашивали всех знакомых Игоря. Один из них сообщил: Тарабрин звонил ему в день убийства, чтобы проверить, работает ли его телефон.

Игорь рассказал, что кто-то перерезал телефонный кабель, и ему пришлось идти в коридор, чтобы соединить провода.

В беседе Тарабрин также обмолвился, что ждет гостей, в том числе некую женщину. На допрос сразу вызвали всех женщин, имена которых были в записной книжке коммерсанта. Проверяя контакты одной из них по фамилии Давиденок, следователи выяснили, что ее знакомый откликнулся на объявление о покупке арбалета.

Дальнейшее было делом техники: вскоре и Давиденок, и ее подельник по фамилии Листопадов оказались в СИЗО. Как выяснилось, бизнесмена Тарабрина сгубила любовь к женскому полу и развлечениям. В начале января 1995 года он познакомился с Давиденок и пригласил ее к себе.

Та оказалось опытной клофелинщицей и попыталась опоить коммерсанта, но он понял это и со скандалом выгнал ее на улицу. Обиженная женщина обратилась к своим криминальным знакомым Громову и Листопадову и рассказала им о богатой обстановке в квартире Игоря.

6 января именно они перерезали телефонный кабель: бандиты хотели напасть на Тарабрина, когда он выйдет на лестничную клетку. Но план не удался: пока Игорь чинил кабель, в подъезде были люди, их присутствие помешало нападению. Некоторое время спустя сама Давиденок вначале позвонила, а затем приехала к Тарабрину и попросила впустить ее для личного разговора. Коммерсант открыл дверь, и в квартиру ворвались Громов и Листопадов.

Отбиваясь, Тарабрин сказал: сейчас приедет друг со своим приятелем. Один — милиционер, второй — спортсмен, вам мало не покажется, — из показаний бандита Листопадова после задержания.

Охотники на менял

Вскоре после этого к дому Тарабрина действительно приехали Рякин и Чумаченко. Пока они пытались достучаться до хозяина и светили фарами в окно, преступники заткнули ему рот и затаились.

Потом я Алексею говорил: «Ладно я, но ты! Неужели ты не почувствовал ничего? Ты же опер!», — из воспоминаний Сергея Рякина.

Как только Рякин и Чумаченко уехали, бандиты добили Тарабрина. Чтобы под подозрение попал Чумаченко, они оставили на месте преступления магазин от пистолета Макарова, а еще вместе с телом завернули в ковер кепку, которую нашли в комнате: разбойники надеялись, что оперативник мог брать ее в руки или даже надевать на голову.

После этого убийцы зажгли свет, обыскали квартиру и скрылись, забрав все ценности, включая кортик и арбалет. Когда Давиденок и Листопадова арестовали, Чумаченко под подписку о невыезде выпустили из СИЗО, где он провел целый год. Его с нетерпением ждали в убойном отделе — в Санкт-Петербурге середины 90-х были огромные проблемы с криминалом, а сам Чумаченко горел желанием восстановить свое доброе имя.

Когда тебя оскорбляют, глупо делать вид, что ты к этому равнодушен. У тебя есть голова, руки и воля, которые даны тебе не для того, чтобы терпеть унижение, но для того, чтобы не допускать его в отношении себя, — из рабочего дневника Алексея Чумаченко.

Вскоре Алексей вернулся к делу, которое начал еще до своего ареста: в 1995 году в городе объявилась неуловимая банда охотников на валютчиков. В качестве жертв преступники выбирали бизнесменов, которые скупали в местных банках доллары и перепродавали их населению с приличной наценкой.

Валютчиков подстерегали в основном около квартир и грабили. Первых жертв разбойники с масками на лицах били обрезком металлической трубы, потом бандиты где-то достали пистолет и стали пускать в ход его. Так, весной 1995 года в подъезде собственного дома нашли тело жительницы Центрального района Санкт-Петербурга с простреленной головой.

«Наводит кто-то из своих»

Спустя четыре дня таким же образом был убит другой валютчик. В том, что оба преступления совершили одни и те же налетчики, милиционеры не сомневались: жертв застрелили из одного пистолета, и оба выстрела были сделаны в район мочки уха. Да и сами убитые были «коллегами» — меняли валюту на рубли около Гостиного двора.

Опросив выживших жертв нападений, стражи порядка узнали, что у одного из преступников на правой руке не было безымянного пальца. Любопытно, что отпечаток руки без этого пальца нашли и на ручке входной двери квартиры Тарабрина. Тогда за окрестностями Гостиного двора и другой популярной у валютчиков точкой на Сенной начали оперативное наблюдение.

Для поисков и задержания преступников в четыре района Северной столицы направили мобильные группы быстрого реагирования. Между тем появилась версия, что среди валютчиков есть крыса — тот, кто осведомляет бандитов о размере выручки менял.

У валютчиков дисгармония появилась друг с другом. Стали думать, что кто-то наводит. Кто-то из своих, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Впрочем, через некоторое время выяснилось, что версия о наводчике ошибочна. Испуганные нападениями валютчики арендовали в Гостином дворе сейф, где оставляли всю дневную выручку. Но их продолжали подстерегать и убивать около квартир: получалось, что бандиты не знали, что у их жертв пустые карманы.

Но ни активные оперативные действия, ни опросы многочисленной агентуры не помогли убойному отделу выйти на след разбойников. А нападения продолжались: на одного из валютчиков напали даже в тот момент, когда он пришел в детский сад за ребенком. Мужчину избили до полусмерти прямо на глазах у детей.

«Валит людей направо и налево»

Следствие сдвинулось с мертвой точки, когда на месте очередного нападения нашли окурок, который, по заключению экспертов, оставил человек без безымянного пальца на руке. Вскоре выяснилось, что один из убийц валютчиков — Николай Громов, тот самый, который участвовал в разбойном нападении на Тарабрина, а затем скрылся от следствия.

Громов — он бесшабашный. Он валит людей направо и налево, ему все равно. Какая-то склонность к психическому заболеванию у него, скорее всего, была, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

К апрелю 1998 года майора Чумаченко назначили главой оперативной группы по поиску охотников на валютчиков. К тому времени число жертв нападений превысило 25 человек (19 из них застрелили). Чумаченко предложил коллегам операцию под кодовым названием «Золотая рыбка».

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Приманкой для бандитов стал один из валютчиков — идеальная для разбойников жертва, на которую рано или поздно они обязательно попытались бы напасть. Около дома «наживки» милиционеры устроили засаду: шли дни, но нападения не было.

Между тем 23 апреля очередного валютчика шестью выстрелами убили в Красногвардейском районе всего ради 300 долларов. Во время следственных действий на месте преступления майор Чумаченко обратился к члену мобильной группы Адмиралтейского района Алексею Денисенко.

Чумаченко подошел ко мне и сказал: у бандитов остался всего один более-менее вероятный адрес, куда они могут пойти утром, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Смертельная дуэль

Чумаченко имел в виду валютчицу по кличке Марго, которая жила в доме №5 по улице Композиторов. 24 апреля около 10 часов утра оба оперативника приехали к ее дому и вошли в подъезд.

Алексей пошел по черному ходу, я — на лифте. На восьмом этаже, где жила Марго, встретились — там чисто, никого нет. А по нашему графику она выходила из квартиры не раньше 11 часов, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Чтобы скоротать час, Чумаченко и Денисенко начали осматривать подъезд. На одном из этажей они встретили подростка, который на вопрос о подозрительных лицах сказал, что на девятом этаже находятся два незнакомца. Оперативники действительно нашли их там и потребовали предъявить документы.

Один из них протянул военный билет на имя прапорщика Виноградова, а второй — Николай Громов — выскочил на балкон и скрылся по пожарной лестнице. Денисенко кинулся было вслед, но его остановил Чумаченко — мол, возьмем потом, а пока разберемся с Виноградовым.

Но всего несколько минут спустя, когда оперативники говорили с прапорщиком, за их спиной хлопнула балконная дверь. Обернувшись, Денисенко увидел перед собой Громова с пистолетом — бандит решил вернуться за подельником. Денисенко попытался было достать табельное оружие, но сразу получил пулю в грудь и на пару минут потерял сознание.

А Чумаченко, хоть и был серьезно ранен, успел разрядить в Громова весь магазин.

Я подползаю с пистолетом к Громову, смотрю — у него уже предсмертная агония: все, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

«Неважно, сколько жить, важно — как»

С трудом встав на ноги, раненый Денисенко подошел к напарнику.

Чумаченко что-то пытался объяснить — говорить не может, показывает на рот. Ну, думаю, все — в щеку попало, наверное, язык перебило ему, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Достучавшись до одного из жильцов подъезда, Денисенко позвонил коллегам и вызвал скорую. Денисенко выжил: после операции в больнице он быстро пошел на поправку. А майора Чумаченко до госпиталя не довезли — легендарный милиционер скончался в машине скорой помощи.

Буквально за несколько часов до своей смерти, до трагической гибели, Чумаченко приехал ко мне. Он хотел сообщить, что еще день-два — и он полностью восстановит свое доброе имя, взяв этих убийц, — Сергей Прокофьев, бывший замначальника убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

Второй участник банды охотников на валютчиков — Виноградов, пользуясь суматохой, сбежал с места перестрелки, но благодаря брошенному там военному билету был найден в тот же день. Преступник прятался у любовницы, а при появлении оперативников даже залез в маленькую тумбочку на балконе.

Впрочем, уловка не помогла: за участие в 26 разбойных нападениях и 15 убийствах 35-летний Виноградов получил пожизненный срок. Майору Чумаченко за разгром группировки хотели дать звание Героя России, но узнав, что он находится под следствием, наградили лишь орденом Мужества. Посмертно.

Проводить бравого оперативника в последний путь собралось огромное количество людей — все они даже не поместились в церковь, где проходило отпевание.

Я сказал, что в любом состоянии на похороны пойду. Хоть перевязанный, хоть неперевязанный. Я не могу так, чтобы его похоронили без меня, потому что он практически спас мне жизнь, — Алексей Денисенко, бывший оперативник убойного отдела УУР петербургского главка МВД.

***

Свой последний приют майор Алексей Чумаченко нашел на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Каждый год 24 апреля к нему на могилу приходят коллеги и близкие, чтобы почтить его память. Дочь Алексея, повзрослев, решила пойти по стопам отца и посвятить жизнь борьбе с преступностью: она тоже стала сотрудницей убойного отдела.