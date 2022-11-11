День в истории

Сегодня, 11 ноября, в мире — День качества, День шопинга и День энергосбережения, в России профессиональный праздник отмечают экономисты и работники восстановительного поезда. 11 ноября в Татарстане появилась Торгово-промышленная палата, в России открылась первая пассажирская железная дорога Петербург — Царское Село, в Дании впервые опубликовали сказку Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок", во Франции заключили Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне. Родились: писатель Рустем Кутуй, поэт Лябиб Лерон, возлюбленная Маяковского Лиля Брик. Умерли: актер Хаким Салимжанов, зоолог и путешественник Альфред Брем, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Фото: Реальное время Реальное время

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11 ноября 1936 года в Казани родился писатель Рустем Кутуй. Первую книгу рассказов на русском языке "Мальчишки" он выпустил в 1961 году, в следующем году вышел поэтический сборник "Я иду по земле". Кутуя переводили на английский, немецкий, польский, французский, испанский и другие языки, он и сам проявил себя как мастер художественного перевода, занимаясь творчеством Сибгата Хакима, Салиха Баттала, Аделя Кутуя, Амирхана Еники.

11 ноября 1961 года в деревне Тюрюш Муслюмовского района родился поэт Лябиб Лерон. Сначала он назывался Ленарисом, после развода с женой отец назвал его Лемоном, позже писатель взял псевдоним. В детстве поэт собирал фольклор, писал стихи, рассказы и сказки. По образованию — журналист. В юности носил длинные волосы и джинсы. Лерон 22 года служил редактором в журнале "Салават күпер", также работал в Литературном фонде РТ, журнале "Казан утлары", газете "Шәһри Казан", а в 2013 году возглавил журнал "Безнең мирас". Известен в первую очередь как детский писатель — первую книгу "Яңгырның ял көне" ("Выходной у дождичка") выпустил в 1988 году. В 2019 году как самовыдвиженец выставил свою кандидатуру в депутаты Государственного совета, заняв второе место.

11 ноября 1981 года умер актер Хаким Салимжанов. В 1926—1964 годы работал в Татарском театре, учившись у одного из основателей татарского театра Габдулла Кариева. Он играл разноплановых персонажей, от Павла Корчагина и Яго до Исмагила в "Галиябану", которую поставил как режиссер. Его сын — главный режиссер Камаловского театра Марсель Салимжанов.

11 ноября 1992 года Минюст Татарстана зарегистрировал Торгово-промышленную палату как общественную, независимую, некоммерческую организацию. У ТПП есть представительство в Нижнекамске, свои союзы ТПП есть в Альметьевске и Набережных Челнах. Первыми членами организации стали "Теплоконтроль", КАМАЗ, Казанский авиационный завод, Медико-инструментальный завод. Палату возглавляет Шамиль Агеев.

11 ноября 2019 года в Казанском высшем танковом училище состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора оружия. Памятник представляет из себя бюст изобретателя с автоматом в руках высотой около четырех метров, он сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Создал монумент народный художник России Салават Щербаков в рамках проекта "Аллея российской славы".

11 ноября 2021 года "Реальное время" сообщило, что не позднее 2026 года в России будет введен углеродный налог. У Татарстана есть 3 года, чтобы подготовиться к декарбонизации предприятий-экспортеров. Сегодня неизбежность низкоуглеродного энергоперехода предрекали спикеры открывшейся в Казани Всероссийской практической конференции "Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на "рынки будущего".

На "железке" до Павловска

11 ноября 1821 года в Москве родился Федор Достоевский. Учился он в Инженерном училище в Санкт-Петербурге, служил в Санкт-Петербургской инженерной команде, вскоре вышел в отставку и посвятил себя литературе, опубликовав повесть "Бедные люди". 22 декабря 1849 года Достоевского приговорили к казни по "делу Петрашевского", но в последний момент приговор заменили на каторжные работы. Книги Достоевского экранизировались и инсценировались в театре, по ним ставили балеты и оперы.

11 ноября 1837 года торжественно открылась первая в России железная дорога — от Санкт-Петербурга до Павловска. Так началось возведение сети железных дорог в стране. До Павловска стройка началась 1 мая 1836 года. Состав состоял из восьми вагонов и трехосного паровоза, построенного на заводе Стефенсона в Англии. В составе поезда были вагоны четырех классов.

Подписали на станции Ретонд

11 ноября 1843 года в печати появилась сказка Ханса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок". Есть мнение, что это автобиография: пустырь, где было утиное гнездо, — это его родной город Оденсе, а птичий двор, где клевали и травили неказистого птенца, — столица Дании. Дом, в котором жила старушка с курицей и котом, якобы принадлежал знакомой семье, принявшей писателя.