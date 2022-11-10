Загадка гибели 10 советских туристов на Чивруае

Туризм — дело интересное, но оно может быть и опасным. Особенно если речь идет о путешествиях по горной местности в зимний период. В таких условиях на Северном Урале в 1959 году погибла печально известная группа, которой руководил студент УПИ Игорь Дятлов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

А в конце января 1973 года на перевале Чивруай Кольского полуострова лишились жизни десять туристов-лыжников. Многие исследователи считают, что эти две трагедии во многом похожи.

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Что общего?

Евгений Вадимович Буянов и Борис Ефимович Слобцов совместно провели документальное расследование, результаты которого опубликовали в книге «Тайна гибели группы Дятлова». В этой работе авторы упомянули несколько похожих случаев массовой гибели туристов, а Чивруайскую трагедию назвали наиболее близким примером, когда участники группы замерзли, допустив ряд беспорядочных и, на первый взгляд, нелогичных действий.

«Признаков сходства этой аварии с аварией Дятлова много. Здесь также неудачное решение на спуск, разделение группы, гибель от замерзания... в сходных условиях», — написали Е.;В. Буянов и Б. Е. Слобцов.

Кроме того, обе трагедии сопоставимы по сложности и длительности поисковых работ, а также по количеству версий о причинах массовой гибели туристов. Случившееся на перевале Чивруай некоторые исследователи связывали с испытаниями неизвестного оружия. Звучали и предположения о причастности к трагедии сотрудников КГБ СССР, которые засекретили основные материалы расследования.

Погибло десять романтиков

Среди современной молодежи нет повального увлечения туристическими походами с ночевками в палатках, а студенты 60-х и 70-х годов ХХ века часто искали романтику на заснеженных просторах Кольского полуострова. Их привлекало северное сияние, красота Левозерской тундры, путешествия по местам, где еще не ступала нога человека.

Вот и в начале 1973 года в лыжный поход собрались сразу две сплоченные группы, которые возглавляли опытные туристы: Валентин Землянов и Михаил Кузнецов. Поскольку большинство ребят были студентами Куйбышевского авиационного института и хорошо знали друг друга, они решили объединиться.

В результате 25 января в поход отправилось 10 человек, среди которых была одна девушка — Лидия Мартина, неоднократно участвовавшая в таких экспедициях. Еще одним опытным туристом в этой компании был выпускник КуАИ Илья Альтшулер. Остальные шестеро являлись новичками: Сергей Гусев, Юрий Кривов, Артем Лекант, Александр Новоселов, Анатолий Пирогов и Юрий Ушков. Все они погибли.

Чивруайскую трагедию описал в своей книге «Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях зимних условий» известный специалист по туризму Петр Иванович Лукоянов. Он считает, что главной причиной гибели всех участников группы явилась череда ошибок, допущенных самими ребятами. Они по какой-то причине не смогли поставить палатку, разделились и замерзли.

Ураган в морозную ночь

Известно, что днем 26 января 1973 года в Левозерской тундре температура воздуха опустилась до -24 °С. К вечеру того дня туристы уже прошли Сейдозеро и стали подниматься вверх по течению реки Чивруай.

Вечером студенты устроили привал, хорошенько подкрепились. Вместо того чтобы разбить палатку и устроиться на ночлег, они решили идти дальше, несмотря на сгущающиеся сумерки и усиливающийся ветер.

«В дневниках не обнаружено записей с мотивацией такого решения. Причин поспешности не было: только начали маршрут, продуктов много, прохождение перевала планировалось на следующий день. На плато поднялись северным путем. Ветер лютовал», — написал в своей книге П. И. Лукоянов.

Ночью резко упала температура воздуха, начался настоящий ураган с порывами до 50 м/с. Не исключено, что ребята не смогли поставить палатку из-за сильного ветра.

Группа зачем-то разделилась. Пятеро студентов отправились то ли разведать местность, то ли за подмогой. К утру все они замерзли, одни не нашли дороги или не смогли больше идти, другие просто не дождались спасения.

31 января туристы должны были благополучно вернуться из похода, но этого не случилось. Пурга помешала начать поиски. Только 6 февраля спасатели, среди которых были военнослужащие Кировского гарнизона, добрались на лыжах до перевала. Тела пятерых ребят, оставшихся на месте, где их застиг ураган, увидели сразу же. Затем обнаружили еще двоих — чуть поодаль. 27 февраля были найдены останки еще двоих, они лежали у края ущелья примерно в 2 км от своих товарищей. Последним, уже в июне 1973 года, обнаружилось тело Ильи Альтшулера, парень умер у правого склона перевала. Поскольку никто не знает, что же на самом деле произошло в морозную ночь с куйбышевскими студентами, их гибель вызвала множество слухов и версий, как и в случае с группой Игоря Дятлова.

Мистическое Сейдозеро

В издании «Мурманский вестник» 13 февраля 2019 года была опубликована статья журналистки Екатерины Андреевой «По следам, заметенным десятками зим». Автор рассказала об экспедиции в Левозерскую тундру, которую предпринял двоюродный брат одного из погибших туристов Виктор Ворошилов. Жителю Нижнего Новгорода было всего два с половиной года, когда его родственник — первокурсник КуАИ Анатолий Пирогов — отправился в смертельный поход.

Виктор Ворошилов решил лично посетить место трагедии, поговорить с жителями ближайших населенных пунктов, чтобы понять, что же произошло с туристами на самом деле. Перед своим путешествием исследователь изучил множество разных объяснений случившегося, в том числе и самые фантастические.

Версия первая. Студентов убили

Несмотря на то, что вся информация о трагическом происшествии была засекречена сотрудниками КГБ, в прессу просочились сведения, что у некоторых трупов отсутствовали глазные яблоки, словно их кто-то вырезал из глазниц. Хотя тело Анатолия Пирогова, по словам его родственников, не имело никаких повреждений, возможность убийства рассматривается многими исследователями.

Версия вторая. Мистическое Сейдозеро

Территория у Сейдозера издавна пользуется в народе дурной славой, эти места считаются мистическими. На студентов могла повлиять некая потусторонняя сила, вызвавшая коллективное помутнение сознания, поэтому они действовали нелогично.

Версия третья. Раскол в группе

Не исключено, что между руководителями группы Михаилом Кузнецовым и Валентином Земляновым возник конфликт за лидерство, что заставило ребят разделиться.

Версия четвертая. Метеорологические ракеты

Некоторые исследователи предполагают, что на Кольском полуострове проводились испытания секретного оружия или запуски метеорологических зондов, которые должны были отслеживать движение приближающегося урагана. Туристы могли стать свидетелями одного из таких запусков, испугаться и действовать необдуманно.

Версия пятая. Снежный человек

Специалисты по паранормальным явлениям утверждают, что в суровых условиях тундры, вдали от посторонних глаз, обитают так называемые снежные люди, которые могли принять туристов за агрессоров, пытающихся занять их территорию.

Версия шестая. Инопланетяне

Еще одна фантастическая версия гибели студентов — неожиданная встреча с НЛО, что привело к панике среди ребят. Как видите, Чевруайскую трагедию со случившимся на перевале Дятлова роднят не только природно-климатические условия и логически необъяснимые поступки погибших, но и версии, выдвигаемые различными исследователями.

Или они просто замерзли

На родине помнят своих земляков. В «Самарской газете» рассказывалось о встрече местных ветеранов туризма, на которой обсуждалась печальная участь группы ребят из КуАИ. Статья журналистки Ирины Шабалиной под названием «Исторические версии. О гибели десяти куйбышевцев во время лыжного похода по Кольскому полуострову» была опубликована 25 марта 2018 года.

Большинство самарцев, которые были лично знакомы с погибшими туристами, считают главной причиной трагедии сильный мороз и ураганный ветер. Этой версии придерживается и Тамара Муравьева — создательница музея Валерия Грушина, участвовавшая в поисках пропавших ребят, поскольку один из них, Михаил Кузнецов, являлся ее другом.

«Сразу поехала в Кировскую контрольно-спасательную службу. Там были уверены, что группа замерзла из-за резкой смены погоды. Это же север, Заполярье. Как раз в те дни местных предупреждали о ледяном фронте, даже не выпускали людей из Дома культуры после концерта — ждали, пока не утихнет стихия. Но когда сотрудники службы отмечали группу Миши Кузнецова при выходе на маршрут, тревожной метеоинформации еще не было. И туристы отправилась в сторону перевала Чивруай, как и было запланировано», — рассказала Тамара Алексеевна.

На встрече самарских ветеранов туризма присутствовал и специалист-метеоролог Табрис Шарафиев, который тоже бывал на Кольском полуострове в составе лыжных групп. Он решительно опроверг версию причастности метеорологического зонда к Чевруайской трагедии.

«В те дни на Кольском полуострове температурный перепад был с минус 10 до минус 45 градусов! В Заполярье такой фронт может двигаться с огромной скоростью и сопровождаться страшным ураганным ветром. Видимо, так и было... Это страшная стихия. Не исключено, что подобный циклон и стал причиной того, что ребят буквально разметало по разным местам», — считает Табрис Кавиевич.