За что в СССР после войны повесили наставника Чкалова

Так случилось, что летную «карьеру» полковник ВВС РККА Виктор Мальцев сделал в коллаборационистском подразделении военно-воздушных сил вермахта – в так называемой русской группе Люфтфаффе.

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Военный историк Борис Плющов в описании биографии Виктора Мальцева указывает, что он учился в Егорьевской школе военных летчиков. Судя по архивам этой летной школы, Мальцев преподавал в ней на протяжении двух лет – с 1925 по 1927 год. В это время в Егорьевской школе учился знаменитый советский летчик Валерий Чкалов. Мальцев работал инструктором, а Чкалов был одним из его учеников. В довоенной биографии деталей, характеризующих Виктора Мальцева, немного. Военный историк Константин Залесский приводит сжатую биографию Мальцева – «... участник Гражданской войны..., Егорьевская школа... (где он «один из инструкторов Чкалова»), в конце 20-х годов на протяжении двух лет был начальником Центрального московского аэродрома. Подробности, подтвержденные архивными данными, которые бы характеризовали Мальцева как инструктора Чкалова, до сих пор не обнародованы.

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Начало 30-х для Виктора Мальцева было также знаменательным – его назначили начальником ВВС Сибирского военного округа. Последней серьезной «советской» должностью для него было начальствование над Туркменским управлением гражданского воздушного флота (до 1938 года). Потом (в 1938 году) Мальцева арестовали, он полтора года провел в тюрьме по обвинению в контрреволюционном заговоре. В конце 1939 года Виктора Мальцева освободили. С той поры он никаких серьезных должностей в ВВС СССР не занимал – до оккупации Ялты немцами Мальцев был начальником местного санатория Аэрофлота.

Отечественные историки (Кирилл Александров и Константин Залесский, Борис Плющов) едины в описании момента сотрудничества Мальцева с гитлеровцами: как только осенью 1941 года они заняли Ялту, Виктор Мальцев пошел к ним на поклон.

По материалам Залесского, Мальцева немцы поначалу определили в бургомистры Ялты, затем он формировал симферопольские части РОА. С 1943 года Николай Мальцев – сотрудник отдела обработки разведданных «Ост». С весны этого года он решил, что сможет сказать свое слово в руководстве авиации коллаборантов Третьего Рейха.

Как писал главный биограф Мальцева, Борис Плющов, бывший ялтинский бургомистр сам написал тогдашнему лидеру РОА, Андрею Власову, письмо с соображениями о создании авиационного подразделения из числа советских военнопленных авиаторов.

Борис Плющов пишет в своей книге «Генерал Мальцев. История Военно-Воздушных Сил Русского Освободительного Движения в годы Второй Мировой Войны (1942–1945)», что летчики РОНАа (подразделение под командованием полковника Мальцева в составе Люфтфаффе никогда не выполняли боевых задач – их предназначением были разведывательно-пропагандистские функции: пилотам-коллаборационистам (их было в Русской авиационной группе свыше ста, набраны они были из лагерей военнопленных) доверяли лишь разведывать местность и разбрасывать листовки.

К 1944 году количество коллаборационистов, завербованных Николаем Мальцевым в гитлеровских концентрационных лагерях для службы в ВВС гитлеровской Германии, приблизилось в 5 тысячам – это был технический, обслуживающий персонал и собственно летчики (несколько десятков). Костяк составляли заключенные лагеря, расположенного в районе польского города Сувалки (сам Мальцев тоже там сидел). «Звезды» этого соединения – Герои Советского Союза (впоследствии развенчанные и до сих пор не реабилитированные) – Семен Бычков (это звание он получил во время Великой Отечественной) и Бронислав Антилевский (звание Героя присвоено за советско-финскую кампанию). Оба в РОА, в основном, занимались тем, что перегоняли захваченные советские самолеты.

Военный историк, кандидат исторических наук Кирилл Александров пишет, что в марте 1945 года Николай Мальцев сдался американцам. При передаче союзниками в августе того же года военного преступника в СССР пытался покончить жизнь самоубийством – хотел перерезать себе горло.

Год его продержали в Бутырке. Александров пишет, что, судя по показаниям Мальцева, данным на следствии, составить представление о его преступных действиях нельзя – совершенно отсутствует фактура.