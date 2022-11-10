Как советская милиция охраняла правопорядок в СССР

105 лет назад было подписано постановление НКВД Советской России «О рабочей милиции». С этого момента принято отсчитывать существование органов охраны правопорядка в РСФСР и Советском Союзе. Милиция достаточно быстро прошла путь от вооружённой стражи до высокоорганизованного органа охраны общественного правопорядка. По словам историков, уже к 1930-м годам она сделала повседневную жизнь в СССР спокойной и безопасной. Советская милиция успешно работала в сложные годы Великой Отечественной и активно участвовала в послевоенном восстановлении страны.

Фото: Кадр из сериала "Обратная сторона Луны" Кадр из сериала "Обратная сторона Луны"

10 ноября 1917 года народный комиссар по внутренним делам Советской России Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции», послужившее основой для создания в стране органов охраны правопорядка. Советская милиция прошла путь от вооружённой стражи до высокопрофессиональной государственной структуры, отвечающей за общественную безопасность в СССР.

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Период становления

После Февральской революции в России была ликвидирована царская полиция. Весной 1917-го Временное правительство создало вместо неё «народную милицию». Однако она, по словам историков, не смогла эффективно наладить защиту правопорядка в стране.

«Из системы внутренних дел были массово изгнаны старые профессиональные кадры», — отметил в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

Кроме того, в ходе Февральской революции и после неё тюрьмы вместе с политическими заключёнными массово покидали уголовники. Согласно сохранившейся статистике, уровень преступности в Москве в 1917 году вырос примерно в 5,5 раз, при этом количество убийств возросло в 10 раз, а ограблений — в 14. Поэтому после Октябрьской революции одной из первоочередных задач для нового правительства стало наведение в стране порядка.

10 ноября 1917 года народный комиссар по внутренним делам Советской России Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Согласно этому документу, органы рабочей милиции учреждались Советами рабочих и солдатских депутатов и находились в их ведении. Военные и гражданские власти были обязаны вооружить милиционеров.

«В первые месяцы своего существования рабочая милиция представляла собой просто вооружённую стражу», — подчеркнул Андрей Горбунов.

Люди, служившие в органах внутренних дел при Временном правительстве, массово разбегались. При этом они зачастую уничтожали документацию, похищали оружие, печати, ключи и деньги. Новые кадры в милицию направлялись Советами. Значительная часть прикомандированных были мотивированными сотрудниками. Однако им, по словам экспертов, остро не хватало профессиональной подготовки, опыта, криминалистической техники и оружия. Многие из первых советских милиционеров погибли в столкновениях с опытными и хорошо вооружёнными бандитами.

Кроме того, среди первых добровольцев-милиционеров было немало случайных людей и даже вчерашних преступников, усмотревших в членстве в милиции прекрасную возможность для осуществления криминальной деятельности. В РСФСР издавались специальные нормативные акты о корректном и вежливом обращении с гражданами, но вскоре стало ясно, что этого недостаточно. От «добровольческого» порядка функционирования правоохранительных органов нужно было отказываться.

В авральном порядке также решались вопросы материально-технического снабжения органов внутренних дел. И речь шла не только об оружии или транспорте. У многих из милиционеров не было даже обуви. Появилась специальная комиссия, занимавшаяся снабжением сотрудников органов правопорядка валенками и лаптями.

В мае 1918 года коллегия НКВД приняла решение о том, что милиция должна существовать в качестве «постоянного штата» людей, исполняющих специальные функции. Такое положение вещей было окончательно зафиксировано в ноябре того же года совместной инструкцией НКВД и наркомата юстиции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции».

Совнарком РСФСР в 1919 году своим декретом обязал милицию не только обеспечивать общественный порядок в тылу, но и участвовать совместно с частями Красной армии в боевых действиях на фронте. Треть личного состава милиции должна была постоянно находиться в действующей армии.

В 1920 году Всероссийский центральный исполнительный комитет утвердил первое положение «О рабоче-крестьянской милиции», согласно которому в её состав входили городская и уездная, промышленная, железнодорожная, водная и розыскная милиция.

«Милиция, наравне с органами госбезопасности, стала одним из первых оплотов советской власти, которой было необходимо навести элементарный порядок в стране», — заявил в беседе с RT историк Евгений Спицын.

После окончания Гражданской войны военные обязанности с милиции были официально сняты. По словам историков, в это время ей хватало работы по своему основному профилю. Вызванная боевыми действиями экономическая разруха и массовый слом привычного уклада жизни населения привели к резкому росту уровня преступности. Города были охвачены настоящей эпидемией хулиганства. Астрономическими были показатели беспризорности. Со всеми этими проблемами предстояло справиться органам внутренних дел СССР.

Положительный образ

Как отмечают историки, во многом благодаря усилиям советских милиционеров в середине 1920-х годов уровень преступности в СССР начал уверенно снижаться.

«Если в первые годы после Гражданской войны налёты и ограбления массово совершались даже среди бела дня, а выходить на улицу ночью было просто опасно для жизни, то к 1930-м годам ситуация на улицах СССР стала безопасной», — рассказал Андрей Горбунов.

В 1930 году НКВД РСФСР был упразднён, а его подразделения — подчинены напрямую Совнаркому республики. Однако четыре года спустя Народный комиссариат внутренних дел был возрождён уже как союзно-республиканское ведомство. В его составе на союзном уровне было учреждено Главное управление рабоче-крестьянской милиции.

«В 1930-е годы милиция — это надёжная опора советского общества. Формируется образ милиционера — общего друга, Серей Михалков создаёт знаменитого «Дядю Стёпу»», — отметил Андрей Горбунов.

Как рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин, 1930-е годы стали периодом стремительного организационного развития советской милиции. В это время в её составе возникли подразделения государственной автомобильной инспекции и борьбы с хищениями социалистической собственности.

К началу Великой Отечественной войны милиция в СССР состояла из управлений и отделов уголовного розыска, наружной службы, ГАИ, ОБХСС, борьбы с бандитизмом, а также из паспортных, железнодорожных и научно-технических подразделений.

С первых дней гитлеровской агрессии против Советского Союза милиционеры активно участвовали в защите страны от нацистов. Наравне с красноармейцами они воевали с немецкими войсками на западных границах СССР. Их привлекали для борьбы с вражескими шпионами и провокаторами, пресечения паникёрства и мародёрства, обеспечения эвакуации населения и предприятий. Мужчин из числа милиционеров массово мобилизовали на фронт, их места в подразделениях НКВД занимали женщины. Многие милиционеры были направлены на службу в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР, превратившуюся в ключевой центр по формированию и отправке в тыл противника разведывательно-диверсионных групп и отрядов.

Во время войны и в первые послевоенные годы в СССР снова резко вырос уровень преступности. Это было связано как с падением уровня жизни населения, так и с лёгкостью доступа криминалитета к оружию. Но и с этой проблемой советские правоохранительные органы, по словам историков, справились с честью.

Кризисные явления

Как отмечают эксперты, в послевоенные период в СССР была существенно расширена научно-техническая база советской милиции, быстро развивалась криминалистика. Органы внутренних дел добились высокого уровня раскрываемости преступлений.

«Советская милиция адекватно справлялась со своими обязанностями. Криминалитет был лишён общественного влияния, теневые дельцы существовали в постоянном страхе, ГАИ эффективно наводила порядок на дорогах», — рассказал Сергей Перелыгин.

Как отметил в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын, кризисные явления в органах охраны правопорядка стали наблюдаться в СССР с начала 1980-х годов. Одним из символов этого кризиса стало убийство сотрудниками линейного отделения милиции на станции «Ждановская» (сегодня — «Выхино») в Москве в 1980 году сотрудника КГБ Вячеслава Афанасьева. Это событие привело к масштабным чисткам в органах внутренних дел.

На фоне перестройки криминогенная ситуация в СССР резко усложнилась. Вырос уровень преступности, в союзных республиках начались столкновения на национальной почве, поднял голову «теневой бизнес». В составе милиции в это время создаются подразделения специального и особого назначения.

На фоне перестроечных процессов через кино, литературу и средства массовой информации в общественное сознание стал внедряться негативный образ милиционера.

«Сотрудники милиции в 1980—1990-е годы оказываются связаны по рукам и ногам невнятными вводными со стороны власти. В СМИ массово выходят провокационные статьи, деморализующие милиционеров. Особенно сильным нападкам подвергался ОМОН», — рассказал Евгений Спицын.