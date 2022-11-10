Из-за частых встреч с людьми акулы становятся крупнее и злее

Поведением акул у Тигрового пляжа на Багамах заинтересовались международная группа ученых из Бразилии и США.

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Карибское море там неглубокое и теплое, а туроператоры специально разбрасывают приманку для акул, чтобы сделать дайвинг для туристов более зрелищным.

Биологи обратили внимание, что некоторые особи на этом участке крупнее своих сородичей. Кроме этого оказалось, что уровень гормонов у этих акул был выше в 3-16 раз.

Ученые отметили, что с одной стороны близкие контакты с людьми идут на пользу морским обитателям. С другой стороны акулы, конкурируя между собой за легкую добычу, становятся злее.Исследования были опубликованы в журнале Naked Science.