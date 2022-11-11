Реабилитологи поминутно описывают жизнь медведя Диксона

«Помимо ветеринарных врачей и киперов, за медведем на протяжении всего дня следят научные сотрудники. Вживую или по камерам они смотрят на его поведение и записывают каждое движение и реакцию в специальный журнал, оценивают в динамике процесс реабилитации», — написала гендиректор зоопарка.