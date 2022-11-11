Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Реабилитологи медведя Диксона показали журнал с поминутным описанием его жизни

Мослентаиещё 2

Журнал с поминутным описанием жизни белого медведя Диксона, привезенного в столицу на лечение и реабилитацию, показала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, опубликовав ролик в личном Telegram-канале.

Реабилитологи поминутно описывают жизнь медведя Диксона
Фото: МослентаМослента

«Помимо ветеринарных врачей и киперов, за медведем на протяжении всего дня следят научные сотрудники. Вживую или по камерам они смотрят на его поведение и записывают каждое движение и реакцию в специальный журнал, оценивают в динамике процесс реабилитации», — написала гендиректор зоопарка.

На кадрах ролика виден список занятий Диксона за один час в дневное время суток: «сидит», «лежит», «лижет лапы».

Истории,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители