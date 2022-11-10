Почему все неправильно используют фразу «горбатого могила исправит»

С течением времени многое из нашей памяти стирается. Стираются подробности тех или иных событий. Мы забываем финал каких-то историй. Даже в таких, казалось бы, простых вещах, как поговорки, могут упускаться «хвосты», которые очень сильно влияют на их значения. Что не так, например, с фразой «горбатого могила исправит», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Довольно лаконичная пословица «Век живи, век учись», призывающая не прекращать развитие личности, имеет продолжение, которое в совокупности с первой частью звучит как «Век живи, век учись – дураком помрешь». Теперь она подразумевает несколько иной смысл и буквально говорит: «Учись, сколько хочешь – ты все равно не сможешь знать все».

Существуют пословицы, чьи продолжения дают полностью противоположную трактовку своим современным, сокращенным вариантам. Например, «горбатого могила исправит». Смысл пословицы прост: люди, к сожалению, не меняются. Правда, в первозданном виде пословица имеет совершенно противоположное значение. «Горбатого могила исправит, а упрямого – дубина»: так звучит первоначальный вариант фразы, а речь идет о том, что характер человека способен к изменениям. Однако внешние изъяны неподвластны никаким «дубинам».