Раскрыта причина первого массового вымирания на Земле

За время существования Земли произошло пять массовых вымираний, в результате которого выживало около 5% существ, населявших планету. Ученые из США выяснили, что в начале формирования многоклеточных организмов 550 млн лет назад было еще одно – эдиакарское, после которого скелетные формы сменили мягкотелые, сообщает РИА «Новости».

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Палеонтологи считают, что во время «кембрийского взрыва», произошедшего 540 млн лет назад, анатомически зародилась современная жизнь. Кембрийский период считался переходом от протерозоя («эра начальной жизни») к фанерозою («эра явной жизни»).

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Длительное время ученые думали, что до этого периода на планете не было многоклеточных организмов. Но в 1957 году в Англии в Чарнвудском лесу была обнаружена докембрийская окаменелость, а затем в России, Канаде, Намибии и Австралии также нашли окаменелости, датируемые 635-541 млн лет назад (эдиакарий). Это стало доказательством того, что все же многоклеточные существовали ранее, они обитали в море, не имели скелета и были проще кембрийских. Они оказались тупиковой ветвью, кроме книдариев (к ним относятся медузы, актинии, мягкие кораллы). Недавно стало известно, что они появились 560 млн лет назад. Это представители эдиакарских организмов, которые населяют нашу планету по сей день.

Ученые предполагали, что серьезное сокращение докембрийских существ могло быть связано с массовым вымиранием. Эдиакарские окаменелости обнаруживают в Канаде на острове Ньюфаундленд (авалонский докембрийский комплекс пород возрастом 575-560 млн лет), в России на Кольском полуострове и в Южной Австралии (беломорский комплекс, 560-550 млн лет) и в Намибии (намский, 550-539 млн лет).

Палеонтологи из Калифорнийского университета в Риверсайде и Технологического института Вирджинии исследовали данные по эдиакарской биоте и выяснили, что лишь 20% организмов сохранились во время перехода из беломорского в намский комплекс докембрийских пород. Это указывает на массовое вымирание.

Американские специалисты пока не могут назвать его причину. Профессор Скотт Эванс из Вирджинии считает, что это могли быть и извержение вулканов, и движение тектонических плит, и столкновение с астероидом. Он отметил, что животные реагировали на снижение доступности кислорода.

В беседе с РИА «Новости» специалист по эдиакарской фауне, профессор биологического факультета МГУ Андрей Журавлев озвучил сомнение, что причина заключалась в кислороде, так как его уровень колебался в течение эдиакарского периода. По его мнению, эти скачки хоть и имели влияние на фауну и ее морфологию, но вряд ли были глобальными. Ученый считает, что многоклеточная фауна эдиакарского и первой половины кембрийского периодов была очень чувствительной к внешним условиям, поэтому неоднократно переживала резкое сокращение, а затем расширение видов. При этом кембрийские организмы постепенно вытесняли эдиакарские.

«Древнейшая авалонская фауна – наиболее представительная. Это знаменитые «лопухи на ножках», которые рисуют на всех реконструкциях эдиакарского моря. В беломорской уже появляются ползающие организмы, питавшиеся не только тем, что плавает, но и тем, что лежит на дне. В намской фауне разнообразие эдиакарских организмов действительно меньше, но там есть «кембрийские» скелетные формы. Никаких резких перестроек биосообщества, указывающих на катастрофу, не видно. Все было достаточно плавно», – сказал агентству Журавлев.